کنسرت سالار عقیلی در منطقه آزاد ارس برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ سالار عقیلی خواننده محبوب و ملی گرای کشورمان به همراه گروه موسیقی اش «راز و نیاز» این بار در سوم شهریورماه، روز ملی ارس ضمن حضور در منطقه آزاد ارس در سالن آمفی تئاتر پارک کوهستان به همراه این گروه به روی صحنه رفت و قطعه های مختلفی همچون ایران، وطنم، نفس، حانیه و چند قطعه دیگر را بصورت زنده اجرا کرد.

سازمان منطقه آزاد ارس به مناسبت سوم شهریورماه، روز ملی ارس برنامه های مختلفی همچون جشن روز ملی ارس، تجلیل از خانواده‌های معظم شهدای ۱۳۲۰ جلفا و شهدای اقتدار، دورهمی خانوادگی، ایستگاه نقاشی، مسابقات بادبادک‌پرانی و برنده شو،اجرای گروه‌های عاشیق و نورافشانی را تدارک و برگزار کرد.

لازم به توضیح است انتخاب سوم شهریورماه به عنوان روز ملی ارس تلاقی ارزشمندی از رویدادهای تاریخی و هویتی این منطقه است. این روز به پاس گرامیداشت سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ جلفا که نمادی از رشادت و مقاومت مردم این دیار هستند و نیز سالروز تاسیس منطقه آزاد ارس که نشان‌دهنده پویایی و توسعه این قطب اقتصادی و فرهنگی است نامگذاری و در تقویم کشور ثبت شده است.

