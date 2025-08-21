آئین اختتامیه سومین مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا» برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا»، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ، جمعی از هنرمندان، هنردوستان و عکاسان برجسته استان و کشور برگزار شد.

در این آیین، ضمن یادبود استاد فرشچیان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص هنری، از برگزیدگان و شایستگان تقدیر این مسابقات تجلیل به عمل آمد و جوایز، تندیس و لوح سپاس به نفرات منتخب اهدا شد.

این رویداد فرهنگی‌-هنری با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورا و گسترش بیان هنری این حماسه ماندگار، فرصتی برای نمایش و ارزیابی آثار هنرمندان و تعامل میان عکاسان سراسر کشور فراهم ساخت.

برگزیدگان مسابقه:

بخش جانبی ( عکاسی با موبایل)

رتبه اول:سامان خدایاری- کردستان، بیجار

رتبه دوم:سیده ساجده علیزاده موسوی-خراسان رضوی، مشهد

رتبه سوم:شهلا رضایی-خوزستان، آبادان

بخش اصلی (عکاسی دوربین)

رتبه اول:علی معرف-خوزستان،اهواز

رتبه دوم:علی آذر-اصفهان

رتبه سوم:جمشید فرجوندفردا-کردستان،بیجار

شایسته تقدیر هیئت داوران: سحرفتاح پور- خراسان رضوی، مشهد

شایسته تقدیر دبیرخانه:امیرحسین یوسفی کیساری-گیلان،رشت