آئین اختتامیه سومین مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا» برگزار شد

آئین اختتامیه سومین مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا» برگزار شد
مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا»، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ، جمعی از هنرمندان، هنردوستان و عکاسان برجسته استان و کشور برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقه سراسری عکاسی «امروز عاشورا»، روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ با حضور مسئولان ، جمعی از هنرمندان، هنردوستان و عکاسان برجسته استان و کشور برگزار شد.

در این آیین، ضمن یادبود استاد فرشچیان به عنوان یکی از چهره‌های شاخص هنری، از برگزیدگان و شایستگان تقدیر این مسابقات تجلیل به عمل آمد و جوایز، تندیس و لوح سپاس به نفرات منتخب اهدا شد.

این رویداد فرهنگی‌-هنری با هدف پاسداشت فرهنگ عاشورا و گسترش بیان هنری این حماسه ماندگار، فرصتی برای نمایش و ارزیابی آثار هنرمندان و تعامل میان عکاسان سراسر کشور فراهم ساخت.

برگزیدگان مسابقه:

بخش جانبی ( عکاسی با موبایل)

رتبه اول:سامان خدایاری- کردستان، بیجار

رتبه دوم:سیده ساجده علیزاده موسوی-خراسان رضوی، مشهد

رتبه سوم:شهلا رضایی-خوزستان، آبادان

بخش اصلی (عکاسی دوربین)

رتبه اول:علی معرف-خوزستان،اهواز

رتبه دوم:علی آذر-اصفهان

رتبه سوم:جمشید فرجوندفردا-کردستان،بیجار

شایسته تقدیر هیئت داوران: سحرفتاح پور- خراسان رضوی، مشهد

شایسته تقدیر دبیرخانه:امیرحسین یوسفی کیساری-گیلان،رشت

 
 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
