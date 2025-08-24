برگزاری جشن بزرگ روز ملی ارس با حضور سالار عقیلی و برنامههای متنوع فرهنگی گردشگری
سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از برگزاری جشنی باشکوه به مناسبت روز ملی ارس در سوم شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی نیا ضمن اعلام این خبر اظهار داشت: جشن بزرگ روز ملی ارس راس ساعت ۱۹:۳۰ روز سوم شهریورماه در آمفیتئاتر پارک کوهستان برگزار خواهد شد.
مسعودینیا افزود: این جشن شامل برنامههای متنوع فرهنگی و هنری از جمله اجرای زنده هنرمند نام آشنای کشور سالار عقیلی خواهد بود. همچنین در این مراسم از خانوادههای معظم شهدای ۱۳۲۰ جلفا و شهدای اقتدار به پاس جانفشانیها و ایثارگریهایشان تجلیل به عمل خواهد آمد.
مسعودینیا همچنین به برگزاری یک دورهمی خانوادگی مفرح و پرنشاط به مناسبت روز ملی ارس اشاره کرد و گفت: این مراسم و دورهمی فرصتی مغتنم برای حضور خانوادهها و ایجاد فضایی شاد و صمیمی خواهد بود.
وی افزود: این ویژه برنامه خانوادگی که شامل ایستگاه نقاشی، مسابقات بادبادکپرانی و برنده شو به همراه برنامههای جذاب کودکانه و حضور پرشور گروههای رقص و عاشیق است از ساعت ۱۷:۳۰ در محل ورودی پارک کوهستان آغاز میشود تا پیشزمینهای دلپذیر برای جشن اصلی روز ملی ارس باشد.
وی در ادامه یادآور شد: یکی دیگر از برنامههای ویژه این روز ارائه خدمات رایگان اتوبوسهای ارسگردی است.
سرپرست معاونت فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در این خصوص توضیح داد: اتوبوسهای ارسگردی فردا سوم شهریورماه به صورت رایگان به ارسوندان و گردشگران خدمات ارائه خواهند داد. محل استقرار این اتوبوسها از ساعت ۱۰:۳۰ صبح در ایستگاه راهآهن خواهد بود و تور ارسگردی از محل یادبود شهدای ۱۳۲۰ آغاز شده و با بازدید از پارک کوهستان، کلیسای سنت استپانوس و در نهایت اکوموزه گلفرج به پایان خواهد رسید.
لازم به توضیح است؛ انتخاب سوم شهریورماه به عنوان روز ملی ارس تلاقی ارزشمندی از رویدادهای تاریخی و هویتی این منطقه است. این روز به پاس گرامیداشت سالروز شهادت شهدای ۱۳۲۰ جلفا که نمادی از رشادت و مقاومت مردم این دیار هستند و نیز سالروز تاسیس منطقه آزاد ارس که نشاندهنده پویایی و توسعه این قطب اقتصادی و فرهنگی است نامگذاری و در تقویم کشور ثبت شده است.