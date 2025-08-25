بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از برخی پروژه های عمرانی ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و‌امور بین الملل منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده در این بازدیدها خواستار بسیج تمامی امکانات و عوامل برای تسریع در عملیات اجرایی آنها شد.

مقدم زاده در جریان بازدید از مجموعه ورزش‌های ساحلی ارس با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه گردشگری ورزشی منطقه و میزبانی رویدادهای بین‌المللی اظهار داشت: مجموعه ورزش‌های ساحلی ارس نه تنها یک زیرساخت ورزشی است بلکه یک گام مهم در برندسازی ورزشی و گردشگری ارس به شمار می‌رود.

وی افزود: این مجموعه با استانداردهای بین‌المللی طراحی و اجرا شده است و پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران ورزشی و برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی دارد. بهره‌برداری از این پروژه فصل جدیدی در توسعه ورزش‌های ساحلی در منطقه آزاد ارس و در کشور خواهد گشود.

مقدم زاده با اشاره به اهمیت این پروژه در برندسازی ورزشی ارس تاکید کرد: این پروژه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

در ادامه این بازدیدها مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از پروژه فرهنگسرای ارس نیز بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه با تاکید بر نقش حیاتی این مرکز در ارتقای سطح فرهنگی منطقه گفت: فرهنگسرا قلب تپنده فعالیت‌های فرهنگی و هنری ارس خواهد بود. تکمیل این پروژه باید در اولویت قرار گیرد و هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

مقدم زاده گفت: فرهنگسرای ارس به عنوان یک مرکز چندمنظوره نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری در منطقه آزاد ارس ایفا خواهد کرد. ما تلاش می‌کنیم با تکمیل این پروژه فضایی مناسب برای هنرمندان و فعالان فرهنگی منطقه فراهم کنیم تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین افزود: این فرهنگسرا با امکانات و تجهیزات مدرن قادر خواهد بود میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری متنوعی باشد و به عنوان یک مرکز مهم تبادل فرهنگی در منطقه عمل کند.

