خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از برخی پروژه های عمرانی ارس

بازدید میدانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از برخی پروژه های عمرانی ارس
کد خبر : 1677563
لینک کوتاه کپی شد.

رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در بازدید میدانی و سرزده از دو پروژه مهم عمرانی و زیرساختی این منطقه شامل مجموعه ورزش های ساحلی و فرهنگسرای ارس بر تسریع تکمیل این پروژه ها تاکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و‌امور بین الملل منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم زاده در این بازدیدها خواستار بسیج تمامی امکانات و عوامل برای تسریع در عملیات اجرایی آنها شد. 

 مقدم زاده در جریان بازدید از مجموعه ورزش‌های ساحلی ارس با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه گردشگری ورزشی منطقه و میزبانی رویدادهای بین‌المللی اظهار داشت: مجموعه ورزش‌های ساحلی ارس نه تنها یک زیرساخت ورزشی است بلکه یک گام مهم در برندسازی ورزشی و گردشگری ارس به شمار می‌رود. 

وی افزود: این مجموعه با استانداردهای بین‌المللی طراحی و اجرا شده است و پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران ورزشی و برگزاری رویدادهای ملی و بین‌المللی دارد. بهره‌برداری از این پروژه فصل جدیدی در توسعه ورزش‌های ساحلی در منطقه آزاد ارس و در کشور خواهد گشود.

مقدم زاده با اشاره به اهمیت این پروژه در برندسازی ورزشی ارس تاکید کرد: این پروژه باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بهره‌برداری برسد. 

در ادامه این بازدیدها مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از پروژه فرهنگسرای ارس نیز بازدید کرد و ضمن بررسی آخرین وضعیت پیشرفت این پروژه  با تاکید بر نقش حیاتی این مرکز در ارتقای سطح فرهنگی منطقه گفت: فرهنگسرا قلب تپنده فعالیت‌های فرهنگی و هنری ارس خواهد بود. تکمیل این پروژه باید در اولویت قرار گیرد و هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

مقدم زاده گفت: فرهنگسرای ارس به عنوان یک مرکز چندمنظوره نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری در منطقه آزاد ارس ایفا خواهد کرد. ما تلاش می‌کنیم با تکمیل این پروژه فضایی مناسب برای هنرمندان و فعالان فرهنگی منطقه فراهم کنیم تا بتوانند استعدادهای خود را شکوفا کنند.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس همچنین افزود: این فرهنگسرا با امکانات و تجهیزات مدرن قادر خواهد بود میزبان رویدادهای فرهنگی و هنری متنوعی باشد و به عنوان یک مرکز مهم تبادل فرهنگی در منطقه عمل کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور