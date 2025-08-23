به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ مصطفی خانزادی عصر پنجشنبه در آیین توزیع ۴۵۰ دستگاه کولر گازی پنجره‌ای ویژه مدارس آبادان، اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی که در آموزش و پرورش آبادان برگزار شد، اظهار کرد: این سازمان آمادگی دارد همایش خیرین مدرسه‌ساز را در منطقه برگزار کند.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در آبادان و خرمشهر اظهار کرد: در زمینه مهارت‌آموزی و کشف استعدادهای دانش‌آموزان باید برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

خانزادی با بیان اینکه رتبه آموزشی آبادان و خرمشهر رضایت‌بخش نیست، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه آموزش اهتمام جدیدی دارد و تلاش می‌کند شرایط تحصیلی دانش‌آموزان این دو شهرستان بهبود یابد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران این معاونت دغدغه بسیار جدی در زمینه تخصیص بودجه آموزشی را دارند که ما نیز از این امر حمایت می‌کنیم.

