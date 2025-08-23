مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند:
آمادگی برگزاری همایش خیرین مدرسهساز توسط سازمان منطقه آزاد اروند
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از آمادگی این سازمان برای برگزاری همایش خیرین مدرسهساز خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ مصطفی خانزادی عصر پنجشنبه در آیین توزیع ۴۵۰ دستگاه کولر گازی پنجرهای ویژه مدارس آبادان، اروندکنار، چوئبده و بخش مرکزی که در آموزش و پرورش آبادان برگزار شد، اظهار کرد: این سازمان آمادگی دارد همایش خیرین مدرسهساز را در منطقه برگزار کند.
وی با اشاره به ضرورت ارتقای کیفیت آموزشی در آبادان و خرمشهر اظهار کرد: در زمینه مهارتآموزی و کشف استعدادهای دانشآموزان باید برنامهریزی جدی صورت گیرد.
خانزادی با بیان اینکه رتبه آموزشی آبادان و خرمشهر رضایتبخش نیست، افزود: سازمان منطقه آزاد اروند در حوزه آموزش اهتمام جدیدی دارد و تلاش میکند شرایط تحصیلی دانشآموزان این دو شهرستان بهبود یابد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند تاکید کرد: معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران این معاونت دغدغه بسیار جدی در زمینه تخصیص بودجه آموزشی را دارند که ما نیز از این امر حمایت میکنیم.