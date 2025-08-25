به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ نعیم حمیدی اظهار کرد: فراخوان این جشنواره سال گذشته و در جریان سفر استانی رئیس‌جمهوری و هیئت دولت به خوزستان منتشر شد؛ موضوع محوری جشنواره، بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های استان در مسیر توسعه پایدار بود که بیش از ۸۰۰ اثر از سوی اصحاب رسانه در بخش‌های مختلف به دبیرخانه ارسال شد.

وی با اشاره به فرایند ارزیابی آثار افزود: داوری این آثار توسط چهار نفر از اساتید برجسته حوزه رسانه، شامل فریدون صدیقی، کیوان لطفی، رضا غبیشاوی و مریم سلیمی انجام شد و آثار برگزیده در روز اختتامیه معرفی و از برگزیدگان تقدیر می‌شود.

سرپرست روابط‌عمومی استانداری خوزستان بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد و گفت: جشنواره‌های رسانه‌ای علاوه بر ایجاد هم‌افزایی میان فعالان رسانه، فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح حرفه‌ای خبرنگاران و تولید آثار کیفی‌تر در حوزه توسعه استان فراهم می‌کند.

نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان که همزمان با هفته دولت برپا می‌شود، به‌عنوان بستری برای معرفی خدمات دولت و گفت‌وگوی مستقیم مسئولان با مردم برگزار می‌شود.

اختتامیه جشنواره رسانه‌ای «خوزستان همدل» به‌عنوان بخش ویژه در روز چهارم نمایشگاه برگزار خواهد شد تا پیوند میان دستاوردهای دولت و تلاش‌های رسانه‌ای برای بازتاب این خدمات بیش از پیش تقویت شود.

انتهای پیام/