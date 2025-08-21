آبادان میزبان اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان با عنوان جام فردخت در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در اسلحه اپه برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها با هدف انتخاب اعضای تیم استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و با همکاری هیأت شمشیربازی منطقه آزاد اروند به میزبانی هیأت شمشیربازی آبادان برگزار خواهد شد.