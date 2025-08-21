خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آبادان میزبان اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان

آبادان میزبان اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان
کد خبر : 1677017
لینک کوتاه کپی شد.

اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان به میزبانی آبادان برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان با عنوان جام فردخت در رده‌های سنی نوجوانان و جوانان، روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در اسلحه اپه برگزار می‌شود.

این رقابت‌ها با هدف انتخاب اعضای تیم استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و با همکاری هیأت شمشیربازی منطقه آزاد اروند به میزبانی هیأت شمشیربازی آبادان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور