آبادان میزبان اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان
اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان به میزبانی آبادان برگزار میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، اولین دوره مسابقات شمشیربازی بانوان خوزستان با عنوان جام فردخت در ردههای سنی نوجوانان و جوانان، روز جمعه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ در اسلحه اپه برگزار میشود.
این رقابتها با هدف انتخاب اعضای تیم استان جهت اعزام به مسابقات قهرمانی کشور و با همکاری هیأت شمشیربازی منطقه آزاد اروند به میزبانی هیأت شمشیربازی آبادان برگزار خواهد شد.