گرامیداشت یاد شهدای فاجعه سینما رکس آبادان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به مناسبت سالروز حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان جمعی از مردم، خانواده‌های جانباخته این حادثه و شهروندان مزار شهدای این حادثه را گلباران کردند.

شهروندان آبادانی با قرائت فاتحه و نثار دسته گل یاد جان باختگان این حادثه را گرامی داشتند.

۳۷۷ نفر در فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۷ جان باختند.