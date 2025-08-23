گرامیداشت یاد شهدای فاجعه سینما رکس آبادان
آیین گرامیداشت یاد شهدای سینما رکس آبادان در گلزار شهدای این شهرستان برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، به مناسبت سالروز حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان جمعی از مردم، خانوادههای جانباخته این حادثه و شهروندان مزار شهدای این حادثه را گلباران کردند.
شهروندان آبادانی با قرائت فاتحه و نثار دسته گل یاد جان باختگان این حادثه را گرامی داشتند.
۳۷۷ نفر در فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۷ جان باختند.