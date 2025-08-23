خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گرامیداشت یاد شهدای فاجعه سینما رکس آبادان

گرامیداشت یاد شهدای فاجعه سینما رکس آبادان
کد خبر : 1677015
لینک کوتاه کپی شد.

آیین گرامیداشت یاد شهدای سینما رکس آبادان در گلزار شهدای این شهرستان برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، به مناسبت سالروز حادثه آتش سوزی سینما رکس آبادان جمعی از مردم، خانواده‌های جانباخته این حادثه و شهروندان مزار شهدای این حادثه را گلباران کردند.

شهروندان آبادانی با قرائت فاتحه و نثار دسته گل یاد جان باختگان این حادثه را گرامی داشتند.

۳۷۷ نفر در فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان در ۲۸ مرداد سال ۱۳۵۷ جان باختند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور