خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اجرای طرح توسعه و جایگزینی در ۵۰ هکتار نخیلات خرمشهر

اجرای طرح توسعه و جایگزینی در ۵۰ هکتار نخیلات خرمشهر
کد خبر : 1677013
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر جهاد کشاورزی خرمشهر از اجرای طرح توسعه و جایگزینی در ۵۰ هکتار از نخیلات این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ یاسر شریفی گفت: در سال جاری ۵۰ هکتار توسعه و جایگزینی نخیلات انجام شده است تا با افزایش سطح زیرکشت، کیفیت محصولات نخلستان‌ها ارتقا یابد.

او افزود: همزمان با توسعه، عملیات اصلاح و نوسازی ۵۵ هکتار از نخیلات قدیمی شهرستان نیزبا هدف تقویت بخش کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از برداشت چهار هزار تن انواع سبزی و صیفی از سطح ۴۰۰ هکتار اراضی زراعی این شهرستان خبر داد و گفت: عمده محصولات برداشت‌شده شامل سبزیجات برگی، بادمجان، فلفل، گوجه‌فرنگی و کدو بوده است که هم در تأمین نیاز بازار محلی نقش مؤثری داشته و هم به سایر شهرستان‌ها ارسال شده است.

شریفی افزود: شرایط اقلیمی مناسب، آب و خاک حاصلخیز منطقه و تلاش کشاورزان زمینه‌ساز این تولید بوده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور