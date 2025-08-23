اجرای طرح توسعه و جایگزینی در ۵۰ هکتار نخیلات خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ یاسر شریفی گفت: در سال جاری ۵۰ هکتار توسعه و جایگزینی نخیلات انجام شده است تا با افزایش سطح زیرکشت، کیفیت محصولات نخلستان‌ها ارتقا یابد.

او افزود: همزمان با توسعه، عملیات اصلاح و نوسازی ۵۵ هکتار از نخیلات قدیمی شهرستان نیزبا هدف تقویت بخش کشاورزی و بهبود وضعیت اقتصادی کشاورزان منطقه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرمشهر از برداشت چهار هزار تن انواع سبزی و صیفی از سطح ۴۰۰ هکتار اراضی زراعی این شهرستان خبر داد و گفت: عمده محصولات برداشت‌شده شامل سبزیجات برگی، بادمجان، فلفل، گوجه‌فرنگی و کدو بوده است که هم در تأمین نیاز بازار محلی نقش مؤثری داشته و هم به سایر شهرستان‌ها ارسال شده است.

شریفی افزود: شرایط اقلیمی مناسب، آب و خاک حاصلخیز منطقه و تلاش کشاورزان زمینه‌ساز این تولید بوده است.