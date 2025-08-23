به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست، دکتر تابش با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و انسانی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: «این منطقه می‌تواند به یکی از قطب‌های گردشگری پزشکی کشور تبدیل شود. هگتا آماده است با ایجاد یک زنجیره کامل خدمات در گردشگری پزشکی، همراهی بخش دولتی و خصوصی و استفاده از توان داخلی و خارجی، پروژه‌های مشترکی را در این منطقه عملیاتی کند.»

وی افزود: «هگتا می‌تواند با نقش تسهیل‌گر خود، زمینه برگزاری نمایشگاه‌ها و همایش‌های تخصصی را فراهم سازد تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اروند به شکل عملی معرفی و جذب شود.»

در ادامه، دکتر خانزادی با تأکید بر ظرفیت‌های گسترده اروند گفت: «توسعه زیرساخت‌های گردشگری و جذب سرمایه داخلی و خارجی از اولویت‌های ماست. هدف سازمان، بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه، رفع محرومیت و توسعه اشتغال است.»

وی گردشگری پزشکی را یکی از مزیت‌های برجسته منطقه دانست و افزود: «امکانات و تجهیزات مناسبی در اروند وجود دارد که با توسعه گردشگری سلامت، هم گردشگران و هم ساکنان منطقه از آن بهره‌مند خواهند شد. در این مسیر، آماده به‌روزرسانی تفاهم‌نامه‌های مشترک و ادامه جلسات کارشناسی هستیم.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از آمادگی این سازمان برای برگزاری همایش بین‌المللی گردشگری پزشکی در پاییز آینده خبر داد.