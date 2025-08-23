بررسی همکاریهای مشترک اروند و هگتا در حوزه گردشگری پزشکی
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، در دیداری با دکتر علیرضا تابش، مدیرعامل هلدینگ گردشگری هگتا، در تهران درباره توسعه همکاریها در حوزه گردشگری بهویژه گردشگری پزشکی گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست، دکتر تابش با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، تاریخی و انسانی منطقه آزاد اروند اظهار کرد: «این منطقه میتواند به یکی از قطبهای گردشگری پزشکی کشور تبدیل شود. هگتا آماده است با ایجاد یک زنجیره کامل خدمات در گردشگری پزشکی، همراهی بخش دولتی و خصوصی و استفاده از توان داخلی و خارجی، پروژههای مشترکی را در این منطقه عملیاتی کند.»
وی افزود: «هگتا میتواند با نقش تسهیلگر خود، زمینه برگزاری نمایشگاهها و همایشهای تخصصی را فراهم سازد تا فرصتهای سرمایهگذاری در اروند به شکل عملی معرفی و جذب شود.»
در ادامه، دکتر خانزادی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده اروند گفت: «توسعه زیرساختهای گردشگری و جذب سرمایه داخلی و خارجی از اولویتهای ماست. هدف سازمان، بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه، رفع محرومیت و توسعه اشتغال است.»
وی گردشگری پزشکی را یکی از مزیتهای برجسته منطقه دانست و افزود: «امکانات و تجهیزات مناسبی در اروند وجود دارد که با توسعه گردشگری سلامت، هم گردشگران و هم ساکنان منطقه از آن بهرهمند خواهند شد. در این مسیر، آماده بهروزرسانی تفاهمنامههای مشترک و ادامه جلسات کارشناسی هستیم.»
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین از آمادگی این سازمان برای برگزاری همایش بینالمللی گردشگری پزشکی در پاییز آینده خبر داد.