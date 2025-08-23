به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ صادق زویداوی مشاور و کوچ استراتژی کسب‌وکار و مذاکرات بین‌المللی در یادداشتی عنوان کرد:

مرکز مبادلات تجاری چیست؟

به زبان ساده، مرکز مبادلات تجاری، پلی میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و توزیع‌کنندگان است. این مراکز معمولاً دارای زیرساخت‌های قوی شامل جاده، راه‌آهن، بندر یا فرودگاه هستند و قوانین تشویقی سرمایه‌گذاری را تسهیل می‌کنند. وقتی این ویژگی‌ها با مزایای منطقه آزاد ترکیب شود، فضایی فراهم می‌آید که بازرگانان و تولیدکنندگان می‌توانند با هزینه کمتر، سرعت بیشتر و بدون دغدغه‌های گمرکی، به بازارهای جهانی دسترسی پیدا کنند.

چرا شلمچه؟

شلمچه در منطقه آزاد اروند واقع شده و از مزایایی مانند معافیت‌های گمرکی، مالیات کمتر و امکان معامله با ارز خارجی برخوردار است. اگر این منطقه به یک مرکز مبادلات تجاری حرفه‌ای تبدیل شود، می‌تواند سکوی پرتاب صادرات ایران به بازار عراق و حتی کل منطقه شود. تصور کنید تولیدکنندگان از تبریز، صادرکنندگان از مشهد و شرکت‌های دانش‌بنیان از تهران، از طریق شلمچه به بازار ۴۰ میلیونی عراق دسترسی پیدا کنند؛ فرصتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی.

فواید دوطرفه

برای طرف عراقی، مرکز مبادلات تجاری شلمچه یعنی دسترسی آسان‌تر به کالاهای باکیفیت ایرانی، خرید مطمئن و همکاری روان با ایران. سال‌هاست عراق یکی از بزرگ‌ترین مقاصد صادرات ایران است، اما کمبود زیرساخت‌های حرفه‌ای گاهی مانع جریان تجارت شده است. یک مرکز مبادلات تجاری منظم و شفاف، اعتماد و رضایت مشتریان عراقی را به برندهای ایرانی افزایش می‌دهد.

برای تاجر ایرانی نیز، این مرکز به معنای کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، ساده شدن فرآیندهای گمرکی، دسترسی مستقیم به خریداران خارجی و امکان سرمایه‌گذاری مشترک با شرکای عراقی است.

حضور دائمی در چنین مرکزی، شناخت بازار عراق و ایجاد روابط تجاری پایدار را تسهیل می‌کند و دسترسی به بازارهای جدید منطقه‌ای را ممکن می‌سازد.

ویژگی‌های مرکز مبادلات تجاری شلمچه

نزدیکی شلمچه به مرز، امکان دسترسی سریع و آسان خریداران خارجی به محصولات باکیفیت منطقه و کشور را فراهم می‌کند. کالاها پیش از ورود به این مرکز، تحت فیلترهای کیفی و استاندارد قرار گرفته‌اند و اکنون در یک ویترین منسجم عرضه می‌شوند. خریداران خارجی می‌توانند کالاها را مشاهده، مقایسه و سفارش دهند، در حالی که تولیدکنندگان ایرانی از بازاریابی منطقه‌ای و دسترسی مستقیم به بازار جنوب غرب آسیا بهره‌مند می‌شوند.

ایجاد فرصت گفت‌وگوی مستقیم میان عرضه‌کنندگان و متقاضیان، معاملات واقعی و مؤثر را تسهیل می‌کند و منطقه آزاد اروند را به تحقق یکی از رسالت‌های اصلی خود، یعنی تسهیل واقعی مبادلات تجاری، نزدیک‌تر می‌سازد. مقیاس جمع‌وجور و ساختار چابک این مرکز نیز، تجربه‌ای کارآمد و جذاب برای تعامل اقتصادی فراهم می‌آورد.

تاثیر بر مردم محلی

مهم‌ترین تاثیر این مرکز، بر آبادان و خرمشهر خواهد بود. ایجاد یک مرکز تجاری قدرتمند، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای ایجاد می‌کند؛ از رانندگان و کارگران لجستیک تا مشاوران بازرگانی، مترجمان و فروشندگان محلی. این رونق اقتصادی، امید را به منطقه بازمی‌گرداند و می‌تواند مانع مهاجرت جوانان تحصیل‌کرده شود.

چالش‌ها و نیازها

تبدیل شلمچه به مرکز مبادلات تجاری، تنها به ساخت چند انبار یا جاده محدود نمی‌شود. این پروژه نیازمند هماهنگی سازمان‌ها، مدیریت یکپارچه و برنامه‌ریزی دقیق است. سیستم‌های هوشمند لجستیک، پنجره واحد خدمات، قوانین شفاف و زیرساخت‌های دیجیتال، همه باید دست‌به‌دست هم دهند تا این رویا تحقق یابد.

نگاهی به آینده:

شلمچه در ۵ تا ۱۰ سال آینده رشد صادرات غیرنفتی: صادرات ایران به عراق سالانه ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار است؛ با مرکز مبادلات تجاری حرفه‌ای، این رقم می‌تواند به ۱۵ تا ۱۸ میلیارد دلار برسد. قطب ترانزیت منطقه‌ای: تکمیل خط آهن شلمچه-بصره، مرز را به یکی از نقاط اصلی کریدور جنوب به شمال تبدیل می‌کند.

جذب سرمایه‌گذاری:

شلمچه می‌تواند سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را در حوزه‌های مختلف جذب کند. تحول آبادان و خرمشهر: این دو شهر، از رکود و مهاجرت رهایی می‌یابند و به کانون اشتغال و پویایی اقتصادی تبدیل می‌شوند.

تقویت دیپلماسی اقتصادی:

مرکز مبادلات تجاری حرفه‌ای در شلمچه، تصویری مثبت و قابل اعتماد از ایران در ذهن شرکای عراقی ایجاد می‌کند و پایه‌ای برای روابط اقتصادی بلندمدت است.

حرف آخر

شلمچه این پتانسیل را دارد که از یک گذرگاه مرزی ساده به مرکز مبادلات تجاری منطقه‌ای تبدیل شود. این تحول، نه‌تنها صادرات غیرنفتی ایران را تقویت می‌کند، بلکه اشتغال، توسعه محلی و روابط اقتصادی با عراق و جهان عرب را به سطحی جدید می‌رساند. با برنامه‌ریزی دقیق و همت جمعی، شلمچه می‌تواند به مقصد ملی تجارت منطقه‌ای تبدیل شود؛ گامی بزرگ برای آینده‌ای روشن‌تر برای ایران و منطقه.

