بدرقه کاروان اربعین از جزیره قشم
۳۰ مرداد، طنین «لبیک یا حسین» در جوار ساحل نیلگون خلیج فارس، نوید آغاز سفری عاشقانه از دل دریا را داد؛ کاروانی مردمی از عاشقان اهل بیت(ع) در قشم، راهی زیارت اربعین شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این کاروان خودجوش که با عنوان «لبیک یا زینب(س)» برای دوازدهمین سال پیاپی عازم عتبات عالیات میشود، شامل ۲۵۰ زائر از اهالی جزیره است که با ۵۰ دستگاه خودروی شخصی، مسیر قشم تا مرز شلمچه را طی خواهند کرد.
آغاز این سفر معنوی، با بدرقهای پرشور در صحن امامزاده سید مظفر(ع) قشم همراه بود؛ جایی که اشکها، دعاها و دستهای رو به آسمان، فضای روحانی و عاشقانهای را رقم زد.
این کاروان که متشکل از ۱۳۰ مرد و ۱۲۰ زن است، پیش از حرکت با حضور در گلزار شهدای قشم، با آرمانهای شهدا تجدید میثاق کردند؛ مراسمی که با قرائت زیارت عاشورا و نوای مداحی، حال و هوایی خاص به آغاز سفر بخشید.
زائران قشمی پس از عبور از مرز شلمچه، ابتدا دو روز را میهمان موکب قمر بنیهاشم(ع) در نجف اشرف خواهند بود و پس از آن، پیادهروی سهروزه خود را به سوی کربلای معلی آغاز میکنند. آنان همچنین دو روز در موکب انصارالمهدی(عج) در کربلا مستقر خواهند شد.
گفتنی است؛ این حرکت مردمی از سوی خیرین، هیئات مذهبی و نهادهای فرهنگی جزیره قشم پشتیبانی میشود و هرساله با استقبال بیشتری از سوی مردم مواجه است.
عشق به حسین(ع)، مرز نمیشناسد؛ حتی در دل جزیرهای دور از خشکی، جایی که دلها با امواج دریا همراه شدهاند تا به قافله عاشقان در مسیر کربلا بپیوندند.