پایان مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال با قهرمانی هیات گلف منطقه آزاد اروند

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رقابت‌ها طی دو روز در ۹ میدان به صورت استروک پلی و مطابق با قوانین بین‌المللی (R&A) و مقررات محلی زمین گلف آیلند برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان برگزار شد که تیم هیات گلف منطقه آزاد اروند به مقام قهرمانی دست یافت، هیات گلف استان خوزستان نایب قهرمان شد و هیات گلف استان قم مقام سوم را کسب کرد.

در بخش انفرادی نیز قیس صفری زاده از هیات گلف منطقه آزاد اروند به عنوان قهرمان معرفی شد. اوستا نصیر نیکو از هیات گلف استان خوزستان نائب قهرمان و محمد امین عبادی از هیات گلف استان اصفهان مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است علاوه بر معرفی نفرات برتر، استعدادهای برتر این مسابقات نیز انتخاب شده و در صورت تایید سرمربی، به تیم ملی دعوت خواهند شد.

مراسم اختتامیه روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه با حضور مسئولان و ورزشکاران برگزار و نفرات برتر تقدیر شدند.