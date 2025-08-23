خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایان مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال با قهرمانی هیات گلف منطقه آزاد اروند

پایان مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال با قهرمانی هیات گلف منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1676999
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات گلف قهرمانی کشور پسران زیر ۱۸ سال و رقابت استعدادهای برتر گلف از ۲۶ تا ۲۹ مرداد ماه ۱۴۰۴ به میزبانی مجموعه ورزشی آیلند تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این رقابت‌ها طی دو روز در ۹ میدان به صورت استروک پلی و مطابق با قوانین بین‌المللی (R&A) و مقررات محلی زمین گلف آیلند برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که با حضور ۵۰ ورزشکار از ۱۲ استان برگزار شد که تیم هیات گلف منطقه آزاد اروند به مقام قهرمانی دست یافت، هیات گلف استان خوزستان نایب قهرمان شد و هیات گلف استان قم مقام سوم را کسب کرد.

در بخش انفرادی نیز قیس صفری زاده از هیات گلف منطقه آزاد اروند به عنوان قهرمان معرفی شد. اوستا نصیر نیکو از هیات گلف استان خوزستان نائب قهرمان و محمد امین عبادی از هیات گلف استان اصفهان مقام سوم را به خود اختصاص دادند.

گفتنی است علاوه بر معرفی نفرات برتر، استعدادهای برتر این مسابقات نیز انتخاب شده و در صورت تایید سرمربی، به تیم ملی دعوت خواهند شد.

مراسم اختتامیه روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه با حضور مسئولان و ورزشکاران برگزار و نفرات برتر تقدیر شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور