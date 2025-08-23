جبران کمبود ۶هزار اتوبوس؛
افزایش سرعت قطار خرمشهر-شلمچه به ۱۲۰ کیلومتر
وزیر راه و شهرسازی گفت: کمبود بیش از ۶ هزار اتوبوس با همکاری معاون اول و دستگاهها جبران شد تا در روزهای پیک تقاضا، ناوگان مورد نیاز تأمین شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، چهارشنبه ۲۹ مرداد، در گفتگوی تلویزیونی با بیان اینکه شروع مسئولیتم در وزارت راه و شهرسازی همزمان با اربعین سال گذشته بود، اظهار کرد: از همان روزهای نخست با حضور در مرزهای مهران، چذابه و شلمچه و بررسیهای میدانی، متوجه شدیم که اشکالاتی در کار وجود دارد.
وی افزود: برنامهریزیها از همان ماههای نخست آغاز شد و تصمیم گرفتیم اقدامات را در چند بخش تقسیم کنیم. یکی از موضوعات اصلی، ایمنی مسیرها بود، چرا که بیش از ۹۵ درصد رفتوآمد به کربلا از طریق جاده صورت میگیرد و از این میزان، حدود ۲۳ درصد مربوط به حملونقل عمومی جادهای و ریلی است. از این رو ایمنی چه در حوزه جاده و چه ریل، در اولویت قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی گفت: ایمنی مسیرها هم از منظر روشنایی، خطکشی، نصب گاردریل و تجهیزات جادهای و هم از منظر پایش و مانیتورینگ باید تقویت میشد. همچنین زیرساخت مسیرهای منتهی به مرزها اعم از تمرچین، خسروی، مهران، شلمچه و چذابه مورد توجه ویژه قرار گرفت.
وی افزود: موضوع دیگر ناوگان بود. در حوزه حملونقل جادهای و ریلی با ناترازیهایی مواجه بودیم که باید مدیریت و ساماندهی میشد. علاوه بر این، پایانهها نیز نیازمند نظمدهی و سازماندهی بودند؛ بهویژه پایانه برکت که با مشکلاتی همراه بود و لازم بود رفتوآمد ورودی و خروجی مردم در آن بهدرستی مدیریت شود.
تجهیز مراکز مانیتورینگ مرزی برای بهبود مدیریت مسیرهای حملونقل
صادق بیان کرد: یکی دیگر از موضوعات مهم، نظارت بر عملکردها بود؛ چه در حوزه حملونقل ریلی، چه جادهای و چه هوایی. در بخش جادهای، مراکز مانیتورینگ و پایش راهداری را در مرزها تجهیز کردیم و هشت مرکز فعال شد. این اقدام کمک شایانی به مدیریت مسیرهای منتهی به مرز داشت، چرا که این مسیرها صرفاً در ایام اربعین مورد استفاده قرار نمیگیرند، بلکه در طول سال نیز برای جابهجایی بار و مسافر نقش اساسی دارند.
وی افزود: به عنوان نمونه، در ایام تاسوعا و عاشورای امسال تعداد اعزامها به کربلا نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشت و بیش از ۱۸۰ هزار نفر راهی شدند. این نشان میدهد که خدماترسانی در این مسیرها تنها محدود به ایام خاص نیست، بلکه در طول سال نیز ادامه دارد.
وزیر راه و شهرسازی گفت: همچنین در حوزه حملونقل جادهای، الگوریتم رفتوآمد ده سال گذشته مورد بررسی و آسیبشناسی قرار گرفت تا خدمات ناوگان برای مردم بهینه شود. هدف این بود که مشخص کنیم در چه زمانهایی بیشترین نیاز به ناوگان در مرزها وجود دارد و چگونه میتوان این موضوع را مدیریت کرد.
وی یادآور شد: در سالهای گذشته با رسیدن به اوج سفرها چه در بخش ورود و چه خروج، به دلیل ناترازی ناوگان ناچار میشدیم جابهجاییهای داخلی مردم را در اقصی نقاط کشور برای چند روز تحت تأثیر قرار دهیم و همه ناوگان را به سمت مرزها سوق دهیم. اما امسال با ساماندهی انجامشده، توانستیم این مدت زمان را بسیار کوتاهتر کنیم.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: در راستای جبران ناترازی ناوگان که شامل کمبود بیش از ۶ هزار اتوبوس بود، با همکاری معاون اول رئیس جمهور و دستگاههای مختلف، ناوگان غیرفعال عمومی و صنعتی احصا و به خدمت گرفته شد تا در روزهای پیک، ظرفیت مورد نیاز تأمین شود.
صادق افزود: این همدلی و همکاری اعضای دولت موجب شد خدماترسانی به مردم در سراسر کشور با کیفیت بالاتری انجام شود.
وی در خصوص زیرساختها گفت: در حوزه جادهای، حدود ۶۰ کیلومتر مسیر دو بانده و چهار بانده روکش آسفالت شد و مسیرهای منتهی به مرزها از سال گذشته برنامهریزی و تقویت شده بود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: در حوزه ریلی نیز رشد حدود ۷ درصدی در جابهجاییها مشاهده شد و در مرز شلمچه سکوی موقتی تجهیز شد تا مسافران بدون توقف طولانی بتوانند فرآیند خروج و روادید خود را انجام دهند.
صادق ادامه داد: سرعت قطار خرمشهر به شلمچه از ۸۰ کیلومتر به ۱۲۰ کیلومتر افزایش یافت تا معطلیها کاهش یابد و رضایتمندی عمومی افزایش پیدا کند. اقدامات انجامشده در مسیر ریلی و جادهای، از جمله سایبانها و ساماندهی ایستگاهها، تأثیر قابل توجهی بر انتخاب مسیر و تجربه مسافران داشت و باعث شد خدماترسانی با کیفیت بالاتری انجام شود. ۲۷۰۰ نفر از طریق مسیر دریایی شلمچه جابهجا شدند.