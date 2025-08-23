هزینه تبدیل پلاک منطقه آزاد به پلاک ملی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اسفندیار شاه‌منصوری، معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام کرد خودروهایی که از سال ۲۰۱۷ به بعد وارد مناطق آزاد شده‌اند، می‌توانند با پرداخت ۹۰ درصد عوارض و حقوق گمرکی به سرزمین اصلی وارد شوند و پلاک ملی دریافت کنند. او افزود وزارت صمت در حال نهایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی این طرح است.

بنا بر این گزارش، شاه‌منصوری با اشاره به سیاست‌های کلان مناطق آزاد گفت تمرکز اصلی این مناطق بر تشویق صادرات و ارزآوری است. به گفته او، دو دسته شرکت از مشوق‌های خاص برخوردار خواهند شد: شرکت‌هایی که طرح‌های صادرات‌محور ارائه دهند و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورمحور. این مشوق‌ها شامل واگذاری زمین و اعطای تسهیلات خواهد بود که به گفته وی موجب مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد شده است.

او در ادامه درباره واردات کالا توضیح داد که هیچ ممنوعیتی برای مناطق آزاد وجود ندارد و همه شرکت‌ها می‌توانند ماشین‌آلات، مواد اولیه و کالاهای مصرفی خود را با پرداخت تنها ۸ درصد عوارض وارد کنند. با این حال برای ورود کالا به سرزمین اصلی باید حقوق گمرکی کامل پرداخت شود.

در خصوص واردات خودرو نیز معاون دبیرخانه گفت: «فعلاً واردات فقط در هفت منطقه آزاد قدیم مجاز است. مناطق آزاد جدید تنها در صورتی امکان واردات خودرو خواهند داشت که کل منطقه محصور باشد و حتی در این شرایط، اجازه خرید و فروش مانند مناطق قدیم به آنها داده نمی‌شود.»

شاه‌منصوری درباره مشکلات زمان جنگ ۱۲ روزه نیز توضیح داد بیشترین آسیب به منطقه آزاد کیش وارد شد، زیرا به دلیل توقف پروازها مسافران در جزیره مانده بودند. به گفته او، ناوگان اتوبوسی و دریایی برای انتقال مسافران تجهیز شد و هتل‌ها موظف شدند به‌صورت رایگان یا با حداقل هزینه آنها را اسکان دهند. در سایر مناطق آزاد مشکل جدی پیش نیامد، اما برای حمایت از فعالان اقتصادی، به‌ویژه هتل‌داران کیش، اقداماتی صورت گرفت.

او همچنین درباره وضعیت واگذاری کیش‌ایر تأکید کرد تصمیم خصوصی‌سازی این شرکت اشتباه بوده و بازگرداندن آن به سازمان منطقه آزاد کیش دشوار است مگر اینکه کل دولت مصوبات واگذاری را لغو کند. در حال حاضر این ایرلاین زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و روند واگذاری متوقف شده است.