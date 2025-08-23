به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ علی الیاسی در تشریح پروژه‌های آبادان گفت: بهسازی معابر محلات مختلف با اعتباری بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا شده و پروژه پارک خلیج فارس با هزینه‌ای بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان و با وسعت ۲۴ هکتار مراحل پایانی خود را می‌گذراند.

وی افزود: «پیش‌تر نیز ۱۷ زمین چمن مصنوعی به ارزش بیش از ۳۵ میلیارد تومان به شهرداری آبادان تحویل داده شد.»

همچنین مطالعات احداث قطعه نخست بلوار خلیج فارس، ساماندهی هسته مرکزی شهر به مساحت ۸۵ هکتار و بهسازی بلوار فرودگاه بین‌المللی آبادان در دستور کار قرار دارد.

خرمشهر؛ پروژه‌های راهبردی شهری

الیاسی با اشاره به خرمشهر گفت: پل شهدای اروند با اعتباری نزدیک به ۹۸۰ میلیارد تومان در حال ساخت است. علاوه بر آن، ساحلسازی و جاده ساحلی اروند صغیر با هزینه‌ای بیش از ۱۷۰ میلیارد تومان و طرح بهسازی معابر با اعتباری حدود ۶۰ میلیارد تومان پیشرفت دارد.

به گفته وی، «۱۲ زمین چمن مصنوعی به ارزش ۲۵ میلیارد تومان تحویل شهرداری خرمشهر شده و پروژه‌هایی همچون تکمیل روشنایی جاده امام صادق(ع) و بهسازی مسیر معمره سنگور – منیخ در مرحله مناقصه قرار دارند.»

شلمچه؛ تقویت زیرساخت‌های مرزی و لجستیکی

معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند افزود: در شلمچه نیز احداث ساختمان گارد حفاظت، ایستگاه آتش‌نشانی، ساختمان اداری جدید، مسیر جاده لجستیک و تکمیل علائم و تابلوهای مسیر با مجموع اعتباری بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان در مرحله تنظیم اسناد مناقصه است.

سایت صنعتی خرمشهر؛ سرمایه‌گذاری در زیرساخت تولید

الیاسی درباره پروژه‌های سایت صنعتی خرمشهر گفت: احداث سه ایستگاه پمپاژ به مبلغ ۲۷۰ میلیارد تومان، کانال ماه و خورشید با ۴۳ میلیارد تومان، احداث خطوط ۳۳ کیلوولت و شبکه روشنایی فاز نخست با ۱۷۰ میلیارد تومان و احداث سوله شماره‌گذاری سازمان به ارزش ۸۰ میلیارد تومان در حال پیگیری است.

وی اضافه کرد: «اصلاح سقف نمایشگاه بین‌المللی منطقه نیز با هزینه‌ای بالغ بر ۲۳ میلیارد تومان پس از بازگشایی پاکات و انتخاب پیمانکار به‌زودی وارد فاز اجرایی خواهد شد.»

چشم‌انداز توسعه پایدار

الیاسی در جمع‌بندی تأکید کرد: «تمامی پروژه‌های عمرانی جاری علاوه بر رفع نیازهای شهری، بستری پایدار برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم می‌کنند و هدف نهایی آن‌ها ارتقای کیفیت زندگی و رضایتمندی شهروندان است.»

او همچنین از آغاز چندین پروژه زیرساختی جدید ظرف یک تا دو ماه آینده خبر داد و افزود: «با اجرای این طرح‌ها، مسیر توسعه متوازن منطقه آزاد اروند شتاب بیشتری خواهد گرفت.»