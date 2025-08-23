در دیدار مدیر عامل پتروشیمی تبریز با مدیرعامل منطقه آزاد ارس مطرح شد؛
ظرفیتهای لجستیکی منطقه آزاد ارس زمینه ساز تسهیل صادرات و واردات مواد اولیه
مدیرعامل شرکت پتروشیمی تبریز، با حضور در دفتر منطقه آزاد ارس در تبریز، با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این نشست با هدف بررسی راههای توسعه همکاریهای مشترک و بهرهبرداری از ظرفیتهای متقابل دو مجموعه مهم اقتصادی شمالغرب کشور برگزار شد.
در این دیدار، مقدمزاده ضمن خوشآمدگویی به مدیرعامل پتروشیمی تبریز، به پتانسیلهای بینظیر منطقه آزاد ارس اشاره کرد و افزود: منطقه آزاد ارس با موقعیت استراتژیک، زیرساختهای رو به رشد و قوانین تسهیلگرایانه، بستر مناسبی برای سرمایهگذاریهای بزرگ صنعتی و توسعه لجستیکی فراهم آورده است. ما آمادهایم تا با همکاری شرکتهای بزرگ همچون پتروشیمی تبریز، ارزشآفرینی اقتصادی در منطقه را شتاب بخشیم و نقش خود را در تقویت اقتصاد ملی ایفا کنیم.
مدیرعامل پتروشیمی تبریز نیز در این نشست، ظرفیتهای گسترده این مجموعه در تولید محصولات پتروشیمی و سهم آن در بازارهای داخلی و خارجی را تشریح کرد.
وی با اشاره به اهمیت شبکه حملونقل و دسترسی به بازارهای هدف، بر استفاده از ظرفیتهای لجستیکی منطقه آزاد ارس برای تسهیل صادرات و واردات مواد اولیه و محصولات تأکید کرد.
وی افزود: همکاری با منطقه آزاد ارس، به ویژه در حوزه لجستیک و گمرکات، میتواند نقش مهمی در کاهش هزینهها و افزایش سرعت مبادلات تجاری پتروشیمی تبریز داشته باشد و مزیت رقابتی ما را در سطح ملی و بینالمللی ارتقا دهد.