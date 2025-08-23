پنجمین شورای فرهنگ عمومی منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا برگزار شد
پنجمین شورای فرهنگ عمومی منطقه آزاد ارس و شهرستان جلفا با دستور جلسه روز جهانی مسجد و پیگیری مصوبات جلسه پیشین و نیز بررسی موضوعات فرهنگی به ریاست حجت الاسلام والمسلمین هادوی امام جمعه شهر جلفا و با حضور معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس و دیگر اعضای این شورا برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ حجت الاسلام والمسلمین هادوی، امام جمعه جلفا در این نشست ضمن تأکید بر اهمیت بیبدیل مساجد در تمدن اسلامی گفت: مساجد در اسلام صرفاً مکانهایی برای اقامه نماز نیستند بلکه از جایگاه والایی برخوردارند و به عنوان پایگاههای چندمنظوره معنوی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی در زندگی مسلمانان نقش به سزایی دارند. این پایگاههای مقدس از صدر اسلام تاکنون محل روشنگری، آموزش، همبستگی و رشد جامعه بودهاند و امروز نیز رسالتی به همین عظمت بر دوش دارند.
هادوی در ادامه با اشاره به موقعیت استراتژیک و خاص منطقه آزاد ارس افزود: منطقه آزاد ارس نه تنها دروازهای اقتصادی، بلکه یک گذرگاه فرهنگی نیز محسوب میشود. حضور پرشمار گردشگران و فعالان اقتصادی از ملیتها و فرهنگهای مختلف، فرصتی بینظیر برای ما فراهم میآورد تا ارزشهای غنی فرهنگ اسلامی و ایرانی خود را به بهترین شکل معرفی کنیم. در این میان مساجد میتوانند نقش محوری و بیبدیلی ایفا کنند.
امام جمعه جلفا تصریح کرد: با حضور و فعالیت پرشور و هدفمند در مساجد شهرستان آثار و برکات بسیاری نه تنها برای فرد بلکه برای کل جامعه به وجود میآید. مساجد به عنوان مراکز مذهبی و سنگرهای فرهنگی نقش مهمی در حفظ و انتقال فرهنگ اصیل اسلامی و انقلابی ما به نسلهای آینده و حتی به گردشگرانی که از این دیار عبور میکنند دارند.
محمد مسعودی نیا، معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست ضمن ارائه گزارشی از حمایتهای مالی این سازمان در خصوص احداث و نوسازی چهار مسجد مستقر در محدوده منطقه آزاد ارس گفت: این حمایتها نشاندهنده نگاه ویژه سازمان به مسائل فرهنگی و دینی است و معتقدیم برنامههای مسجد محور نقش کلیدی در تقویت زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی منطقه ایفا میکنند.
وی همچنین از تدوین سند جامع فرهنگی منطقه آزاد ارس با جلب نظر کارشناسان خبر داد و افزود: این سند به عنوان سند راهبردی توسعه فرهنگی ارس و نقشه راهی برای تحولات آینده این حوزه خواهد بود.
مسعودی نیا افزود: این سند با هدف ایجاد یکپارچگی و همافزایی در برنامههای فرهنگی، توسعه زیرساختهای فرهنگی، جذب و پرورش استعدادهای هنری و فرهنگی، ترویج فرهنگ ایرانی_اسلامی و تقویت هویت فرهنگی منطقه تدوین شده است و باور داریم با یک برنامهریزی جامع و همکاری تمامی دستگاهها و نهادهای ذیربط، میتوانیم گامهای بلندی در مسیر توسعه فرهنگی منطقه آزاد ارس برداریم.
در پایان هر یک از اعضای جلسه ضمن گزارشی از اقدامات انجام گرفته، به بیان نکته نظرات خود پرداختند.