بازدید وزیر جهاد کشاورزی از بندر کاسپین

وزیر جهاد کشاورزی در جریان سفر به گیلان از اسکله بندر کاسپین در منطقه آزاد انزلی بازدید و فرصت‌های این بندر برای توسعه صادرات محصولات کشاورزی به بازارهای اوراسیا را بررسی کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، غلامرضا نوری به همراه استاندار گیلان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همراه با جمعی از مسئولان استانی با حضور در اسکله بندر کاسپین، توانمندی‌ها و زیرساخت‌های این بندر نسل سوم را برای تجارت محصولات کشاورزی ارزیابی کرد.

بندر کاسپین با 14 اسکله و امکانات پس‌کرانه شامل انبار غلات، مخازن روغن، سردخانه‌های مدرن و تجهیزات بارگیری، بیش از 35 درصد از تجارت با کشورهای آسیای میانه به‌ویژه روسیه را انجام می‌دهد.

سالانه بخش قابل توجهی از واردات غلات و روغن کشور و همچنین صادرات میوه و سبزیجات از این مسیر صورت می‌گیرد.

اتصال در حال تکمیل راه‌آهن رشت - بندر کاسپین و راه‌اندازی حمل‌ونقل کانتینری یخچالی، فرصت صادرات پایدار و سریع محصولات کشاورزی تازه‌خوری به مقاصد منطقه‌ای را فراهم خواهد کرد.

نزدیکی به بازارهای روسیه، قزاقستان و آذربایجان، و معافیت‌های مالیاتی 20 ساله منطقه آزاد انزلی از جمله مزایای این بندر برای فعالان بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی همچنین از یکی از کارخانه‌های برتر برنجکوبی شهرستان بندرانزلی بازدید کرد. این واحد تولیدی به عنوان یکی از کارخانه‌های رتبه‌دار استان، شلتوک تولیدی کشاورزان را با استفاده از تجهیزات پیشرفته به برنج سفید تبدیل می‌کند.

هدف از این بازدید، بررسی روند فرآوری و بسته‌بندی برنج، آشنایی با ظرفیت‌های صنعتی بخش کشاورزی و حمایت از تولیدکنندگان داخلی است.

 

