به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی ، آیت‌الله سید علی اشکوری، نماینده مردم استان گیلان در مجلس خبرگان رهبری، با حضور در منطقه آزاد انزلی از مجتمع بندری کاسپین بازدید کردند و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های لجستیکی، زیرساخت‌های حمل‌ونقل دریایی و نقش این بندر در توسعه تجارت بین‌المللی قرار گرفتند.

در این بازدید، مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی، گزارشی از عملکرد بندر کاسپین در حوزه ترانزیت کالا، صادرات و واردات ارائه دادند. آیت‌الله اشکوری با تأکید بر اهمیت راهبردی این بندر در اتصال به مسیرهای بین‌المللی، خواستار تقویت زیرساخت‌ها و حمایت از سرمایه‌گذاران فعال در این حوزه شدند.

در ادامه این سفر، ایشان از مجتمع تجاری ونوس که ماه گذشته دچار حادثه آتش‌سوزی شده بود نیز بازدید کردند. آیت‌الله اشکوری ضمن ابراز همدردی با کسبه آسیب‌دیده، از روند امدادرسانی، تأمین فضاهای موقت و برنامه‌های بازسازی مجتمع مطلع شدند و بر لزوم تسریع در جبران خسارات و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید کردند.

انتهای پیام/