ثبت رکورد رشد ۴۱ درصدی سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم‌

به گزارش ایلنا از مرکز رسانه منطقه آزاد قشم، فرزین حقدل با اعلام این خبر گفت: در این مدت، مجموع سرمایه‌گذاری محقق‌شده در منطقه به ۸۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال (معادل ۸ هزار و ۳۷۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) رسیده است که نسبت به ۵۹ هزار و ۹۶ میلیارد ریال (۵ هزار و ۹۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان) در مدت مشابه سال گذشته، ۴۱.۷ درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی افزود: این رشد سرمایه‌گذاری حاصل اجرای طرح‌ها و پروژه‌های متنوعی در بخش‌های صنعتی، گردشگری، خدماتی و زیرساختی بوده است که زمینه ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی را در جزیره فراهم کرده است.

حقدل همچنین با اشاره به بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به قشم پس از یک سال وقفه گفت: در چهار ماهه نخست امسال، ۳۲ میلیون یورو سرمایه‌گذاری خارجی محقق شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته که هیچ سرمایه‌گذاری خارجی به ثبت نرسیده بود، جهشی چشمگیر محسوب می‌شود.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد قشم، ثبات اقتصادی، تسهیل فرآیندهای اداری و ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری را از مهم‌ترین عوامل این موفقیت عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد با ادامه این روند، قشم به یکی از قطب‌های اصلی جذب سرمایه‌گذاری در کشور و منطقه تبدیل شود.

انتهای پیام/