با حضور روسای جمهور؛
سند همکاری مناطق آزاد ایران و بلاروس امضا شد
سند همکاری مناطق آزاد ایران و بلاروس با حضور روسای جمهور دو کشور، به امضای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیس آژانس دولتی سرمایه گذاری و خصوصی سازی بلاروس رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سند با هدف توسعه همکاری در مناطق آزاد و افزایش سرمایهگذاریهای دوجانبه میان طرفین و همکاری متقابل در زمینههای تجارت، گردشگری و فعالیتهای مالی به منظور توسعه مناطق آزاد دو کشور، توسط رضا مسرور و النا پرشینوا به امضا رسید.
حضور در نشست مذاکرات سران دو کشور، دیدار با ایرانیان و فعالان اقتصادی مقیم بلاروس و حضور در ضیافت نهار لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از دیگر برنامههای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بلاروس بوده است.