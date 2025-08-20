خبرگزاری کار ایران
سند همکاری مناطق آزاد ایران و بلاروس امضا شد

سند همکاری مناطق آزاد ایران و بلاروس امضا شد
سند همکاری مناطق آزاد ایران و بلاروس با حضور روسای جمهور دو کشور، به امضای دبیر شورایعالی مناطق آزاد و رئیس آژانس دولتی سرمایه گذاری و خصوصی سازی بلاروس رسید.

به گزارش ایلنا به  نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند،  این سند با هدف توسعه همکاری در مناطق آزاد و افزایش سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه میان طرفین و همکاری متقابل در زمینه‌های تجارت، گردشگری و فعالیت‌های مالی به منظور توسعه مناطق آزاد دو کشور، توسط رضا مسرور و النا پرشینوا به امضا رسید.

حضور در نشست مذاکرات سران دو کشور، دیدار با ایرانیان و فعالان اقتصادی مقیم بلاروس و حضور در ضیافت نهار لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس از دیگر برنامه‌های دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به بلاروس بوده است.

 

