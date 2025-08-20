نخستین نشست رایزنان بازرگانی در ماکو؛ آغاز بهرهگیری از ظرفیتهای مناطق آزاد برای توسعه صادرات
نشست رایزنان بازرگانی کشورهای همجوار با حضور معاونان سازمان توسعه تجارت ایران، دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرعامل و مسئولان سازمان منطقه آزاد ماکو در این منطقه آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو؛ معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان بازوی توسعهای مناطق آزاد، نقش مهمی در گسترش فعالیتهای اقتصادی و تجاری کشور ایفا میکند.
اسفندیار شاهمنصوری روز دوشنبه در نشست رایزنان بازرگانی با فعالان اقتصادی در منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: ماکو سرزمینی پر از فرصتهای سرمایهگذاری است و اگر نتوانیم از این ظرفیتها و دروازه صادراتی بهدرستی استفاده کنیم، آیندگان به نیکی از ما یاد نخواهند کرد.
وی با تأکید بر اینکه مناطق آزاد به عنوان پیشانی اقتصاد کشور باید در توسعه تجارت خارجی نقشآفرینی کنند، افزود: انتظار میرود رایزنان بازرگانی در کشورهای محل مأموریت خود، حداقل پنج فعال اقتصادی را برای حضور و سرمایهگذاری در ماکو معرفی کنند.
شاهمنصوری خاطرنشان کرد: منطقه آزاد ماکو با دارا بودن ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه و جمهوری آذربایجان، مسیر اصلی ترانزیت کالا به اروپا، دسترسی به کریدور شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، و همچنین مزیتهای ویژه در حوزه لجستیک، کشاورزی و صنایع تبدیلی، میتواند به یکی از قطبهای مهم صادراتی ایران تبدیل شود.
به گفته وی، ایجاد شهرک لجستیک، توسعه زیرساختهای ریلی، تقویت شهرکهای صنعتی و جذب سرمایهگذاری خارجی از جمله برنامههایی است که آینده اقتصادی ماکو را درخشانتر خواهد کرد.