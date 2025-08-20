پیگیری جدی رفع موانع سرمایهگذاری؛
نشست فعالان اقتصادی ماکو با معاونین و مدیران دبیرخانه شورایعالی
نشست فعالان اقتصادی منطقه آزاد ماکو با حضور معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، مدیرکل گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با اشاره به تصویب طرح جامع منطقه پس از ۱۲ سال انتظار، آن را نقطه عطفی در مسیر توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری در شمالغرب کشور دانست و اظهار کرد: تصویب این طرح، راه را برای اجرای پروژههای بزرگ عمرانی، زیرساختی و سرمایهگذاری در بخشهای مختلف هموار کرده و آیندهای روشن برای منطقه رقم خواهد زد.
وی با بیان اینکه توسعه حملونقل و تکمیل زیرساختهای جادهای و ریلی در منطقه آزاد ماکو ضرورتی اجتنابناپذیر است، افزود: مشکلات مربوط به حملونقل، وضعیت جادهها، موانع لجستیکی و سختگیریهای موجود در ایست بازرسی سهراهی خوی از جمله دغدغههای جدی فعالان اقتصادی است که باید با همکاری دستگاههای ملی و استانی برای رفع آنها چارهاندیشی شود.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین به چالشهای حوزه انرژی و زیرساختی اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاران و واحدهای تولیدی منطقه در بخش انرژی با مشکلات متعددی مواجه هستند که رفع آنها نیازمند حمایت و تصمیمات کلان در سطح ملی است.
اسفندیار شاهمنصوری معاون اقتصادی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز در جمع فعالان اقتصادی ماکو گفت: اهمیت منطقه آزاد ماکو برای اقتصاد کشور بسیار بالاست و دبیرخانه بهطور جدی مسائل مناطق آزاد را در سطح ملی پیگیری میکند. تلاش ما این است که موانع موجود در مسیر فعالیت سرمایهگذاران و تولیدکنندگان با تعامل بینبخشی برطرف شود.
وی با تأکید بر اینکه ماکو دروازه تجارت کشور است، افزود: با بهرهبرداری از طرح جامع منطقه، ظرفیتهای اقتصادی ماکو بیش از پیش شکوفا خواهد شد و مسیر توسعه سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی بازتر میشود. فردا نیز نشست رایزنان بازرگانی کشورهای همجوار با حضور مسئولان سازمان توسعه تجارت ایران در ماکو برگزار خواهد شد که میتواند فرصت تازهای برای معرفی ظرفیتهای منطقه باشد.
در بخش دیگری از این نشست، ناصر خرمالی مدیرکل گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد با تأکید بر اهمیت همراهی با فعالان اقتصادی اظهار کرد: دبیرخانه با جدیت پیگیر رفع مشکلات فعالان اقتصادی است و تمام تلاش خود را برای تسهیل فرآیندهای گمرکی و تجاری به کار خواهد بست.