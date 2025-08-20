به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فن‌بازار، بازاری برای ارائه و فروش فناوری است. فن‌بازارها نقشی واسطه‌ای برای انتقال فناوری‌ها به مشتریان و متقاضیان دارند و ارتباط نزدیکی میان واحدهای فناور، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان فناوری با خریداران و متقاضیان ایجاد می‌کنند. همچنین پیوندهایی کارآمد با زیرساخت‌های حمایتی، شامل سازمان‌ها و مؤسساتی که با مبادلات فناوری در ارتباط هستند ـ مانند شبکه نوآوری ملی ـ برقرار می‌نمایند تا فرایند تبادل تکنولوژی به‌درستی انجام شود.

ایجاد نخستین فن‌بازارها به کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا بازمی‌گردد. این کشورها که در ابتدا تولیدکننده فناوری نبودند، از شیوه انتقال فناوری استفاده کردند و با بنیان‌گذاری فن‌بازارهای بین‌المللی در کشور خود، بستر حضور شرکت‌های بزرگ و چندملیتی را فراهم آوردند. بدین‌ترتیب جریان انتقال تکنولوژی در این کشورها شکل گرفت. ساختارهای ایجادشده از فن‌بازارها در این کشورها به Technomarket یا Technomart معروف هستند.

به‌طور خلاصه، یک فن‌بازار دارای نقش‌های مهمی چون بهره‌برداری از فناوری‌ها و پتنت‌های استفاده‌نشده، مبادله تکنولوژی و واسطه‌گری میان عرضه‌کنندگان و مشتریان و متقاضیان است. همچنین این بازارها ارتباط‌های مرتبط با فناوری، همچون شیوه‌های تجارت و تجاری‌سازی فناوری و بازاریابی برای آن‌ها را فراهم می‌کنند و خدمات پشتیبانی مانند جستجوی عرضه‌کننده و متقاضی تکنولوژی و خدمات مالی ارائه می‌دهند.

فن‌بازار بین‌المللی سلامت منطقه آزاد اروند

ایده‌پردازی و نوآوری، تجاری‌سازی ایده‌های فناورانه و شناسایی روندهای تأثیرگذار در سلامت، از جمله موضوعاتی است که در آموزش رسمی حوزه سلامت کمتر به آن‌ها پرداخته شده است. فن‌بازار سلامت مجالی مناسب برای دستیابی به این موضوع مهم به شمار می‌آید.

در این فن‌بازار بین‌المللی سلامت، دانشگاه‌های علوم پزشکی خوزستان به‌عنوان میزبان واحدهای فناور و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت کشور، با همکاری سازمان‌های کارفرمایی مانند منطقه آزاد اروند، مشارکت فعال خواهند داشت.

دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت آخرین دستاوردهای فناورانه خود را به نمایش می‌گذارند و از سوی دیگر، منطقه آزاد اروند بستر لازم برای حضور مشتریان بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه خلیج فارس را فراهم می‌آورد. بی‌تردید حذف روادید منطقه آزاد در این فن‌بازار بین‌المللی سلامت، به جذب بیشتر سرمایه‌گذاران و خریداران خارجی کمک خواهد کرد.

در این بستر، ضمن آنکه ایده‌های فناورانه حوزه سلامت مرحله نهایی تجاری‌سازی خود را طی می‌کنند، تفاهم‌نامه‌های خرید محصولات با مشتریان داخلی و خارجی نیز منعقد می‌شود. این روند منجر به خودباوری فعالان فناوری سلامت ـ که اغلب جوانان دانش‌آموخته دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور هستند ـ خواهد شد. همچنین دانشجویان حوزه سلامت نیز با ارائه ایده‌های خود فرصت رشد و بالندگی می‌یابند.

نگارنده آمادگی خود را برای اجرایی‌کردن این طرح کارشناسی‌شده اعلام می‌کند و بی‌شک این اقدام نه‌تنها به رونق جذب سرمایه خارجی در منطقه آزاد اروند، بلکه به شکوفایی اقتصادی استان نیز منجر خواهد شد.

غلام‌عباس دیناروند

