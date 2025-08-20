ورزش؛ موتور محرک توسعه متوازن کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در نشستی با مسئولان هیئت‌های ورزشی جزیره، با قدردانی از تلاش‌های فعالان این عرصه گفت: کاری که شما انجام می‌دهید بزرگ و ارزشمند است و آثار مهمی در بخش‌های مختلف جزیره دارد. شما نگهبان روحیه و نشاط خانواده‌های کیش هستید و این رسالت کوچکی نیست.

وی با اشاره به موفقیت‌های ورزشکاران کیش در عرصه قهرمانی و ورزش‌های همگانی افزود: این دستاوردها در شبکه‌های اجتماعی تصویر مثبتی از کیش ساخته و برند این جزیره را ارتقا داده است. از همین منظر، توسعه ورزش قهرمانی و همگانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای توسعه متوازن کیش به شمار می‌رود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ورزش را «لوکوموتیو توسعه» دانست و تصریح کرد: در کشورهای حوزه خلیج فارس سرمایه‌گذاری‌های کلان در اقتصاد ورزش موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و ارتقای برند ملی شده است. ما نیز با همین نگاه همه‌جانبه می‌توانیم برای آینده فرزندانمان و برای برند کیش دستاوردهای بزرگی داشته باشیم.

کبیری با اشاره به گزارش مالی ارائه‌شده حوزه ورزش کیش بیان کرد: تاکنون نزدیک به دو برابر درآمدورزش کیش در این حوزه هزینه کرده‌ایم (حدود ۲۰ درصد کمتر از دو برابر) و این کافی نیست. حتی علاقه‌مندم هزینه‌ها را به سه برابر درآمد این حوزه برسانیم؛ زیرا این مبالغ هزینه نیست بلکه سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت و ورزش است تا درآمدهای پایدار آینده برای جزیره ایجاد شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انجام فرآیندهای قانونی درخصوص جذب مشاور بین المللی برای توسعه دهکده المپیک کیش گفت: مستندات مناقصه آماده است و ماه آینده این فراخوان منتشر خواهد شد. سرمایه‌گذاران کیش نیز در خصوص توسعه امکانات ورزشی در قالب مسئولیت اجتماعی و یا مشارکت عمومی-خصوصی برای همکاری اعلام آمادگی کرده‌اند. توسعه همه‌جانبه امکانات و احداث هتل المپیک هم در دستور کار قرار دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: تدوین سند جامع ورزش کیش به عنوان چراغ راه آینده نیز از مواردی است که دردستور کار قرار دارد. همچنین توسعه پیست دوچرخه‌سواری و بازسازی پلاژ آقایان و بانوان از دیگر طرح‌های در دست اجراست. رفع نگرانی‌های هیئت‌های ورزشی و وظایف حاکمیتی هم در این مسیر مدنظر قرار خواهد گرفت.

کبیری بر نقش کلیدی بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: هرجا بخش خصوصی در کنار ما بوده موفقیت بیشتری به دست آمده است. بخش خصوصی کیش پیشرو و آگاه و است و باید این ظرفیت در قالب مسئولیت اجتماعی فعال‌تر شود. آیین‌نامه‌ای نیز برای تقویت انگیزه بخش خصوصی در دست تهیه است. سند مسئولیت اجتماعی کیش آماده شده و در ۲۰ آبان، همزمان با روز کیش با مشارکت بخش خصوصی رونمایی خواهد شد.

وی استقلال مؤسسه ورزش کیش را از دیگر اولویت‌های مهم برشمرد و اظهار داشت: این مؤسسه نشان داده توانایی درآمدزایی دارد و می‌تواند در عین حال از ورزش حمایت کند. استقلال مالی، تضمینی برای پایداری فعالیت‌های ورزشی خواهد بود. دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد نیز پیگیر این موضوع است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه با قدردانی از تلاش های انجام شده برای توسعه ورزش کیش اظهار داشت: گزارش عملکرد ورزش کیش نشان داد با وجود محدودیت‌ها، این جزیره در سطح ملی درخشیده و امروز در تراز پنج استان برتر کشور قرار گرفته است.

کبیری در پایان تصریح کرد: نیازهای ورزشی کیش با دو محوریت نیازهای جاری و زیرساختی پیگیری می شود. در بخش جاری تلاش می‌کنیم امکانات رفاهی بیشتری برای ورزشکاران فراهم شود و در بخش زیرساختی نیز با همکاری بخش خصوصی گام‌های مؤثر برداشته خواهد شد. امیدوارم با تشکیل شورای ورزش یا کمیته مشترک و پیگیری موضوعات مالیاتی بتوانیم پاسخگوی دغدغه‌های به‌حق جامعه ورزشی جزیره کیش باشیم.

گفتنی است دراین نشست روسای هیئت های ورزشی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت ها، مسائل ومشکلات خود را با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مطرح کردند.