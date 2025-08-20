حرکت سازمان منطقه آزاد کیش به سوی دولت هوشمند
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش گفت: در راستای تحقق دولت الکترونیک و حرکت به سمت دولت هوشمند، مجموعهای از پروژههای مهم درحوزه خدمات دیجیتال طراحی و اجرا شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی سوری با اشاره به برنامههای سالانه و سهساله این سازمان در مسیر پیادهسازی دولت الکترونیک اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد کیش در راستای تحقق اهداف برنامهریزیشده خود، اقدامات متعددی را آغاز کرده است که یکی از مهمترین آنها راهاندازی سامانه مجوز بهرهبرداری صنعتی است. این سامانه در درگاه سازمان مجتمعسازی شده و مدیریت صنایع بر اساس آن در حال انجام است.
وی ادامه داد: پروژه دیگری که مدتها برای آن برنامهریزی شده بود و اخیراً با حضور سخنگوی دولت به بهرهبرداری رسید، سامانه "چشم جزیره" است. در این سامانه فرآیندی طراحی شده تا شهروندان و گردشگران بتوانند گزارشها، شکایات، انتقادات و پیشنهادهای خود را ثبت کرده و با دریافت کد رهگیری، پیگیری امورشان را با سرعت بیشتری دنبال کنند. این روند موجب تسریع در رسیدگی و افزایش شفافیت خواهد شد.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اینکه نباید به چند اقدام محدود بسنده کرد، افزود: دولت الکترونیک باید در تمامی ابعاد پیادهسازی شود. بر همین اساس، پنجره واحد خدمات یا سامانه جامع خدمات منطقه آزاد کیش با رویکردهای دولت به مردم (G2C)، دولت به کسبوکار (G2B) و کسبوکار به کسبوکار (B2B) طراحی شده و بهزودی عملیاتی خواهد شد.
سوری خاطرنشان کرد: گام بعدی پس از تحقق دولت الکترونیک، دستیابی به دولت هوشمند است. تمامی اجزای سامانه جامع باید با فناوری هوش مصنوعی یکپارچه شوند تا خدمات بهصورت هوشمند، سریع و کارآمد ارائه شود و نیازهای مردم و گردشگران را پاسخ دهد. اتصال این سامانهها به هوش مصنوعی، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، موجب کاهش هزینههای سازمان، بهینهسازی فرایندها و ارتقای رضایت عمومی خواهد شد.
وی تأکید کرد: گردشگران ورودی به جزیره باید از سرویسهای نوین و بهروز بهره مند شوند. این مسیر، سازمان را قادر میسازد تا برای استفاده از نسل بعدی فناوریها مبتنی بر هوش مصنوعی گام بردارد.
مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان منطقه آزاد کیش در پایان یادآور شد: در این راستا، بخشهای مختلف سازمان در حوزه های توسعه مدیریت، اقتصادی و شرکتهای تابعه مرتبط با فناوری اطلاعات در حال همکاری هستند و بهزودی نتایج اولیه این اقدامات اعلام خواهد شد