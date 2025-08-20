به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، هیثم عامریان مدیر روابط عمومی اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر ضمن تأکید بر اهمیت به روزرسانی دانش و مهارت های حرفه ای در حوزه روابط عمومی، بر نقش اساسی اطلاع رسانی دقیق و به موقع در تحقق اهداف سازمانی تأکید کردند.

این کارگاه به تدریس استاد فرهاد فرحانی، مغاون واحد خبر صدا و سیما خوزستان و مدرس مجرب در حوزه رسانه برگزار شد و مباحثی کلیدی مانند مدیریت ارتباطات سازمانی، استفاده از رسانه های نوین و تکنیک های اطلاع رسانی مؤثر در فضای رسانه ای امروز را شامل می شد.

حضور فعالان روابط عمومی و اصحاب رسانه منطقه آزاد اروند در این دوره، نشانگر اهمیت موضوع و توجه ویژه به تقویت ارتباطات در بخش های مختلف بود.

پایگاه خبری اروند رسانه امیدوار است با برگزاری چنین کارگاه هایی، زمینه ارتقاء کیفیت عملکرد روابط عمومی و اطلاع رسانی در سطح منطقه را فراهم آورد.

انتهای پیام/