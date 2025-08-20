خبرگزاری کار ایران
شلمچه در مسیر تحول؛ گام بلند به سوی بندر خشک استاندارد

شلمچه در مسیر تحول؛ گام بلند به سوی بندر خشک استاندارد
مرز شلمچه، یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی ایران با عراق، به‌زودی وارد فصل تازه‌ای از توسعه می‌شود؛ پروژه‌ای راهبردی که هدف آن تبدیل این مرز به یک بندر خشک مجهز و استاندارد است و می‌تواند چهره تجارت زمینی کشور را دگرگون کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل این سازمان، با اشاره به آغاز مطالعات توسعه‌ای شلمچه گفت:
«شلمچه علاوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، جایگاهی ویژه در حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران دارد. این خاک، محل عروج هزاران شهید والامقام بوده و امروز باید به حرمت همان شهیدان، به سرزمینی ثروت‌آفرین در خدمت توسعه کشور تبدیل شود.»

وی با اشاره به تجربه ارزشمند اربعین گذشته افزود: «میلیون‌ها زائر از این مرز عبور کردند و همین حضور نشان داد شلمچه ظرفیت بی‌بدیلی دارد که باید آن را به شکل استاندارد و پایدار توسعه دهیم. برای گسترش صادرات و واردات زمینی و تسهیل تردد زائران، باید شلمچه‌ای نو بسازیم؛ با ساختار لجستیکی پیشرفته، انبارهای استاندارد، خدمات گمرکی هوشمند و مسیرهای حمل‌ونقل بهینه.»

خانزادی خاطرنشان کرد: «شلمچه نه فقط دروازه تجارت، بلکه دروازه معنوی میلیون‌ها زائر است. تجربه اربعین گذشته ثابت کرد که توسعه این مرز، هم شأن معنوی دارد و هم نقش اقتصادی کلیدی.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «مدل‌های همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران در حال طراحی است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی در کنار سازمان نقش‌آفرین باشد.»

 

