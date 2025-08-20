شلمچه در مسیر تحول؛ گام بلند به سوی بندر خشک استاندارد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل این سازمان، با اشاره به آغاز مطالعات توسعه‌ای شلمچه گفت:

«شلمچه علاوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، جایگاهی ویژه در حافظه تاریخی و فرهنگی ملت ایران دارد. این خاک، محل عروج هزاران شهید والامقام بوده و امروز باید به حرمت همان شهیدان، به سرزمینی ثروت‌آفرین در خدمت توسعه کشور تبدیل شود.»

وی با اشاره به تجربه ارزشمند اربعین گذشته افزود: «میلیون‌ها زائر از این مرز عبور کردند و همین حضور نشان داد شلمچه ظرفیت بی‌بدیلی دارد که باید آن را به شکل استاندارد و پایدار توسعه دهیم. برای گسترش صادرات و واردات زمینی و تسهیل تردد زائران، باید شلمچه‌ای نو بسازیم؛ با ساختار لجستیکی پیشرفته، انبارهای استاندارد، خدمات گمرکی هوشمند و مسیرهای حمل‌ونقل بهینه.»

خانزادی خاطرنشان کرد: «شلمچه نه فقط دروازه تجارت، بلکه دروازه معنوی میلیون‌ها زائر است. تجربه اربعین گذشته ثابت کرد که توسعه این مرز، هم شأن معنوی دارد و هم نقش اقتصادی کلیدی.»

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند همچنین بر ضرورت مشارکت بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: «مدل‌های همکاری مشترک با سرمایه‌گذاران در حال طراحی است. توسعه پایدار زمانی محقق می‌شود که بخش خصوصی در کنار سازمان نقش‌آفرین باشد.»

