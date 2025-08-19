نخستین نشست هماندیشی روابط عمومیهای ادارات و دستگاههای اجرایی منطقه آزاد ماکو برگزار شد
نخستین نشست هماندیشی روابط عمومیهای ادارات و دستگاههای اجرایی (شهرستان های ماکو، شوط و پلدشت با هدف همافزایی، انسجام و ارتقای جایگاه روابط عمومیها برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، محمدرضا اسفندیاری سرپرست معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان و مدیر اسبق روابط عمومی سازمان، با تأکید بر اهمیت همگرایی میان روابط عمومیها گفت:روابط عمومیها نقش محوری در برندسازی و معرفی ظرفیتهای توسعهای منطقه دارند و سازمان منطقه آزاد ماکو آمادگی کامل دارد تا در این مسیر همراه و پشتیبان آنان باشد.
وی همچنین پیشنهاد تشکیل شورای روابط عمومی منطقه آزاد ماکو و نیز راهاندازی باشگاه ویژه رسانهها را ارائه کرد.
در ادامه این نشست، سرپرست مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ماکو، بر ضرورت برگزاری نشستهای هماندیشی و ایجاد بستر تعامل نزدیکتر میان مدیران و مسئولان روابط عمومیها تأکید کرد و گفت: مدتها بود برنامهریزی برای برگزاری چنین نشستی در دستور کار قرار داشت و خوشبختانه امروز این فرصت فراهم شد تا در کنار هم درباره همافزایی و انسجام بیشتر گفتوگو کنیم.
سید ذبیحاله امامزاده افزود: روابط عمومیها بازوی اصلی دستگاهها در تبیین دستاوردها و بیان خدمات به مردم هستند و جایگاه آنان باید بیش از پیش مورد توجه مدیران قرار گیرد.
در بخش مصوبات، حاضران بر مجموعهای از اقدامات مشترک تأکید کردند که از جمله مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: تشکیل شورای روابط عمومی منطقه آزاد ماکو با برگزاری جلسات منظم ماهانه؛ راهاندازی رسانه مشترک برای انتشار اخبار و اطلاعیههای دستگاهها؛ ایجاد باشگاه اطلاعرسانی روابط عمومیهای منطقه آزاد ماکو؛ ساماندهی صفحات مجازی و رسانههای وابسته به دستگاهها؛ استفاده از اخبار دست اول در قالب یک منبع مشترک؛ برگزاری دورههای آموزشی تخصصی از جمله فتوشاپ و مهارتهای رسانهای؛ حمایت و اختصاص امکانات رسانهای و نرمافزاری به روابط عمومیها؛ تخصیص جایگاههای تبلیغاتی و بیلبوردهای سازمان برای اطلاعرسانی و امور فرهنگی؛ همافزایی در تولید محتوا و پوشش رویدادهای فرهنگی و اجتماعی؛ تقویت انسجام و اتحاد روابط عمومیها برای انعکاس بهتر خدمات و دستاوردهای دستگاههای اجرایی.
به گفته برگزارکنندگان، خروجی این نشست میتواند نقطه آغازی برای ایجاد همزبانی و یکپارچگی در فعالیتهای روابط عمومیها و همچنین ارتقای جایگاه این حوزه در مسیر توسعه منطقه آزاد ماکو باشد.