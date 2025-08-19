بسته تبلیغاتی ویژه منطقه آزاد انزلی برای آغاز به کار بازارچه موقت ونوس
همزمان با آغاز بهکار بازارچه موقت آسیبدیدگان حادثه آتشسوزی مجتمع ونوس، روابطعمومی سازمان منطقه آزاد انزلی با اجرای یک بسته حمایتی تبلیغاتی شامل طراحی و چاپ بنر، تبلیغات فضای مجازی و بیلبوردهای محیطی، زمینه رونق اولیه این بازارچه را فراهم میکند.
به گزارش مدیریت روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پس از حادثه آتشسوزی مجتمع تجاری ونوس و بهمنظور جلوگیری از توقف فعالیت کسبوکارهای آسیبدیده، این سازمان اقدام به غرفهبندی سالن همایشها و نمایشگاههای بینالمللی خود کرده و مقرر است این فضا تا زمان بازسازی کامل مجتمع، بهصورت رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار گیرد.
در همین راستا، روابطعمومی سازمان بستهای جامع از تبلیغات محیطی و مجازی را برای حمایت از این بازارچه موقت تدارک دیده است. این بسته شامل طراحی و چاپ بنر و تراکتهای تبلیغاتی، بهرهگیری از بیلبوردهای محیطی در سطح منطقه، اطلاعرسانی گسترده در فضای مجازی و معرفی تکتک کسبوکارهای جزء این بازارچه در شبکههای اجتماعی رسمی سازمان است.
این اقدام بخشی از سیاستهای حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی، حفظ اشتغال و بازگشت سریع کسبوکارها به مسیر اصلی فعالیت خود است.