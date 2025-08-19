بسته تبلیغاتی ویژه منطقه آزاد انزلی برای آغاز به کار بازارچه موقت ونوس

به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، پس از حادثه آتش‌سوزی مجتمع تجاری ونوس و به‌منظور جلوگیری از توقف فعالیت کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، این سازمان اقدام به غرفه‌بندی سالن همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی خود کرده و مقرر است این فضا تا زمان بازسازی کامل مجتمع، به‌صورت رایگان در اختیار واحدهای تجاری قرار گیرد.

در همین راستا، روابط‌عمومی سازمان بسته‌ای جامع از تبلیغات محیطی و مجازی را برای حمایت از این بازارچه موقت تدارک دیده است. این بسته شامل طراحی و چاپ بنر و تراکت‌های تبلیغاتی، بهره‌گیری از بیلبوردهای محیطی در سطح منطقه، اطلاع‌رسانی گسترده در فضای مجازی و معرفی تک‌تک کسب‌وکارهای جزء این بازارچه در شبکه‌های اجتماعی رسمی سازمان است.

این اقدام بخشی از سیاست‌های حمایتی سازمان منطقه آزاد انزلی برای پشتیبانی از فعالان اقتصادی، حفظ اشتغال و بازگشت سریع کسب‌وکارها به مسیر اصلی فعالیت خود است.

