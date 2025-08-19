سرویس دهی مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی بندرعباس در مرز شلمچه
رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در بازدید از روند خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی های ون در مرز شلمچه گفت: خدمات دهی رایگان به صورت ۲۴ ساعته و مستمر در حال انجام میباشد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس،مصطفی خادم با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم اعزامی با ۱۰ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم های سرمایشی و داشتن رمپ ورودی جهت استفاده ویلچر برای افراد معلول و مسن و همچنین ۴ دستگاه تاکسی ون به همراه تیم پشتیبانی به صورت رایگان به زائران اربعین حسینی در حال خدمات رسانی میباشند.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: خدمات رسانی در هر شیفت کاری به بیش از یک هزار زائر، از مبدأ پارکینگ های واقع شده در مرز شلمچه به مقصد پایانه مرزی و بالعکس صورت می پذیرد.