سرویس دهی مستمر ناوگان حمل و نقل عمومی بندرعباس در مرز شلمچه

رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس در بازدید از روند خدمات رسانی ناوگان اتوبوسرانی و تاکسی های ون در مرز شلمچه گفت: خدمات دهی رایگان به صورت ۲۴ ساعته و مستمر در حال انجام می‌باشد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بندرعباس،مصطفی خادم با اعلام این خبر اظهار کرد: تیم اعزامی با ۱۰ دستگاه اتوبوس مجهز به سیستم های سرمایشی و داشتن رمپ ورودی جهت استفاده ویلچر برای افراد معلول و مسن و همچنین ۴ دستگاه تاکسی ون به همراه تیم پشتیبانی به صورت رایگان به زائران اربعین حسینی در حال خدمات رسانی میباشند.

این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: خدمات رسانی در هر شیفت کاری به بیش از یک هزار زائر، از مبدأ پارکینگ های واقع شده در مرز شلمچه به مقصد پایانه مرزی و بالعکس صورت می پذیرد.

 

