گروه‌های سرود در ایام اربعین حسینی با حضور پررنگ خود در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه و همچنین در مسیر پیاده‌روی زائران در عراق، فضایی پرشور و معنوی ایجاد کردند. این گروه‌ها با اجرای سرودهای حماسی و عاشورایی، شور و اشتیاقی ویژه در میان زائران برانگیختند و آن‌ها را برای ادامه مسیر پرافتخارشان تشویق کردند.

اجرای سرودهای انقلابی و عاشقانه در این ایام، نه‌تنها بر غنای فرهنگی و هنری این رویداد بزرگ افزود، بلکه پیوند عمیق‌تری میان دل‌های عاشقان اباعبدالله(ع) ایجاد کرد. این برنامه‌ها نشان‌دهنده هنر متعهد و انقلابی بود که توانست در تقویت روحیه زائران و ایجاد فضایی سرشار از ایمان و همبستگی نقش بی‌بدیلی ایفا کند.

حضور گروه‌های سرود در مسیر پیاده‌روی اربعین، جلوه‌ای زیبا از همراهی هنر و معنویت بود. این برنامه‌ها نه‌تنها برای زائران ایرانی، بلکه برای شرکت‌کنندگان از سایر کشورها نیز جذاب و الهام‌بخش بود و توانست عشق به امام حسین(ع) را در قالب هنر به نمایش بگذارد.

شبکه سرودی‌های استان خوزستان از تمامی گروه‌ها و دست‌اندرکارانی که در این حرکت فرهنگی و هنری مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جمعی برای زنده‌نگاه‌داشتن فرهنگ عاشورایی و ترویج ارزش‌های انقلابی در میان زائران اربعین بود.

