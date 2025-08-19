خبرگزاری کار ایران
گروه‌های سرود خالقان شور معنوی در پیاده‌روی اربعین

گروه‌های سرود خالقان شور معنوی در پیاده‌روی اربعین
گروه‌های سرود در ایام اربعین حسینی با حضور پررنگ خود در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه و همچنین در مسیر پیاده‌روی زائران در عراق، فضایی پرشور و معنوی ایجاد کردند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، گروه‌های سرود در ایام اربعین حسینی با حضور پررنگ خود در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه و همچنین در مسیر پیاده‌روی زائران در عراق، فضایی پرشور و معنوی ایجاد کردند. این گروه‌ها با اجرای سرودهای حماسی و عاشورایی، شور و اشتیاقی ویژه در میان زائران برانگیختند و آن‌ها را برای ادامه مسیر پرافتخارشان تشویق کردند.

اجرای سرودهای انقلابی و عاشقانه در این ایام، نه‌تنها بر غنای فرهنگی و هنری این رویداد بزرگ افزود، بلکه پیوند عمیق‌تری میان دل‌های عاشقان اباعبدالله(ع) ایجاد کرد. این برنامه‌ها نشان‌دهنده هنر متعهد و انقلابی بود که توانست در تقویت روحیه زائران و ایجاد فضایی سرشار از ایمان و همبستگی نقش بی‌بدیلی ایفا کند.

حضور گروه‌های سرود در مسیر پیاده‌روی اربعین، جلوه‌ای زیبا از همراهی هنر و معنویت بود. این برنامه‌ها نه‌تنها برای زائران ایرانی، بلکه برای شرکت‌کنندگان از سایر کشورها نیز جذاب و الهام‌بخش بود و توانست عشق به امام حسین(ع) را در قالب هنر به نمایش بگذارد.

شبکه سرودی‌های استان خوزستان از تمامی گروه‌ها و دست‌اندرکارانی که در این حرکت فرهنگی و هنری مشارکت داشتند، تقدیر و تشکر کرد. این تلاش‌ها نشان‌دهنده عزم جمعی برای زنده‌نگاه‌داشتن فرهنگ عاشورایی و ترویج ارزش‌های انقلابی در میان زائران اربعین بود.

 

