پایان فعالیت های نظارت بهداشتی دامپزشکی خوزستان در ایام اربعین با انجام ۶۸۰۰ مورد بازدید بهداشتی
مدیرکل دامپزشکی خوزستان از پایان فعالیت‌های نظارتی این اداره‌کل در ایام اربعین حسینی خبر داد و گفت: در مجموع 6800 مورد بازدید و نظارت بهداشتی از مواکب مستقر در پایانه‌های مرزی و مسیرهای مواصلاتی استان انجام شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، ناصر عسکری فرد مدیرکل دامپزشکی استان اظهار داشت: کارشناسان بهداشتی دامپزشکی و ناظرین شرعی در طول ایام اربعین به مدت ۱۶ شبانه روز به‌صورت ۲۴ ساعته در پایانه‌های مرزی شلمچه و چذابه مستقر بودند و وظیفه نظارت بهداشتی بر حمل و نگهداری و حلیّت فرآورده‌های خام دامی مصرفی مواکب و جلوگیری از ورود و خروج غیرمجاز دام و کالاهای مرتبط با دامپزشکی از نقاط مرزی هر دو پایانه را بر عهده داشتند.

عسکری فرد افزود: در این طرح که با حضور فعال ۹۰ کارشناس بهداشتی و ناظر شرعی فراخوانده شده از ادارات دامپزشکی ۱۹ شهرستان انجام شد، با انجام ۶۸۰۰ مورد بازرسی از مواکب داخلی و خودروهای حمل فرآورده های خام دامی برای مواکب برون مرزی، ۲۴۰ تن فرآورده مورد بازرسی قرار گرفت و بیش از ۳۰۰۰ کیلوگرم فرآورده خام دامی مشکوک و غیر بهداشتی کشف و ضبط شد که این اقدام در راستای تأمین سلامت و امنیت غذایی زائران اربعین حسینی صورت پذیرفت.

مدیرکل دامپزشکی خوزستان عنوان نمود: از نقاط مثبت اجرای این طرح در اربعین امسال نسبت به سال های گذشته، می توان به التزام زائران محترم به ضوابط بهداشتی دامپزشکی در خصوص عدم همراه آوردن حیوانات و پرندگان در زمان بازگشت به کشور برای ورود غیرمجاز آنها بود که می توانست باعث ورود عوامل بیماری زای جدید به کشور گردد. همچنین رشد مطلوب حمل فرآورده های خام دامی به مقصد مواکب برون مرزی به شکل مجاز و بهداشتی با داشتن گواهی حمل بهداشتی دامپزشکی از شهرستان های مبداء بوده است و این به معنای گام برداشتن در جهت نهادینه سازی و فرهنگ سازی رعایت ضوابط بهداشتی دامپزشکی توسط زائران و موکب داران است.

وی با اشاره به نقش مهم اقدامات و نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه ای کارشناسان دامپزشکی به عنوان مرزبانان سلامت، خاطرنشان کرد: فعالیت اکیپ‌های بهداشتی دامپزشکی علاوه بر تأمین سلامت فرآورده‌های خام دامی مصرفی در مواکب، نقش مهمی در تأمین امنیت زیستی کشور و جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری‌های دامی و بیماری های مشترک بین دام و انسان به داخل مرزها ایفا کرده است.

مدیرکل دامپزشکی استان خوزستان در پایان با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کارشناسان دامپزشکی استان گفت: مأموریت نظارتی دامپزشکی در اربعین امسال با موفقیت به پایان رسید و این خدمت ارزشمند در کارنامه خادمان سلامت و امنیت غذایی و امنیت زیستی کشور ثبت گردید.

 

