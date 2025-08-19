اتمام پل تکنیکال رودخانه اروند تا قبل از اربعین ۱۴۰۵/ احداث پایانه مسافری راه آهن شلمچه تا پایان سال جاری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی، در جریان بازدید از روند احداث خط ریلی شلمچه بصره با بیان این وعده گفت: در سفر ۲ روزه به کشور عراق، یکی از مهم ترین موضوعاتی که مورد بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت، همین پروژه بود.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت راهبردی این طرح اظهار کرد: این مسیر ریلی از نظر مقام معظم رهبری نیز دارای اولویت است و طرف عراقی نیز برای تکمیل آن جدیت زیادی دارد.

صادق با اشاره به پیشرفت های صورت گرفته در ماه های اخیر گفت: در بخش ساخت پل ریلی در خاک عراق، شاهد پیشرفت بسیار خوبی هستیم. بخش زیادی از عملیات مین روبی نیز انجام شده و این اقدامات مورد تأیید شرکت های فنی کشور عراق قرار گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: تلاش می کنیم تا پایان امسال پایانه ریلی شلمچه، که با مصوبه هیئت وزیران به عنوان پایانه مرزی معرفی شده، به بهره برداری برسد.

وزیر راه و شهرسازی پس از سفر به عراق، از طریق مرز شلمچه وارد خوزستان شد و از روند احداث خط ریلی شلمچه بصره بازدید کرد.

وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ایران تلاش می کند تا پل تکنیکال رودخانه اروند در مسیر شلمچه بصره تا قبل از اربعین ۱۴۰۵ به اتمام برسد، گفت: هم زمان با اتمام پل تکنیکال توسط ایران، عراق نیز نسبت به بررسی های فنی و ایجاد زیرساخت ریل شلمچه بصره اهتمام داشته باشد.

صادق در بیان جزئیات تعاملات خود با طرف عراقی توضیح داد: موضوعات مرتبط با حمل و نقل ریلی، جاده ای، بندری، هوایی و پیش بینی های سفرهای اربعین در این سفر با مقامات عراقی انجام شد. امروز نیز به جهت اهمیت استراتژیک پروژه ریلی شلمچه بصره از این پروژه بازدید کردیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم با اشاره به بازدید از پل تکنیکال رودخانه اروند که توسط ایران به عنوان یک شاهکار مهندسی در حال انجام است، گفت: این پل حدود ۷۰۰ متر است و ریل از روی آن رد خواهد شد، همچنین، ۱۷ پایه دارد که ۸ تا ۹ پایه آن درون رودخانه و بقیه روی خشکی است. ۴۰ درصد شمع هایی که باید به سرشمع و پایه برسد انجام شده است. جلساتی را نیز با حضور مدیران ملی محلی، نماینده مردم خرمشهر و کارگزاران پیمانکاران و مهندسان برگزار کردیم و گزارش دقیقی درباره پیشرفت فیزیکی پروژه داده شد.

وی افزود: مقرر است تا این پروژه سرعت پیشرفت بیشتری داشته باشد و تمام تلاش ما این است تا پل تکنیکال رودخانه اروند در مسیر شلمچه بصره تا قبل از اربعین سال آینده به اتمام برسد.

صادق توضیح داد: انتظار داریم هم زمان با تکمیل پل تکنیکال رودخانه اروند در مسیر ریلی شلمچه بصره، طرف عراقی هم با توجه به اینکه مین روبی بخش عمده ای از مسیر انجام گرفته، نسبت به بررسی های فنی و ایجاد زیرساخت ریل اقدام کند.

وی تصریح کرد: این پروژه، پروژه بسیار مهمی است که قطعاً توسعه را هم در ایران و هم در عراق ایجاد خواهد کرد و مزایای زیادی نیز برای منطقه به همراه دارد.

