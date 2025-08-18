آغاز عملیات اجرایی پروژه بهسازی معابر شهری در آبادان
معاون فنی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند از آغاز عملیات اجرایی دومین پروژه عمرانی در حوزه بهسازی معابر شهری خبر داد و تأکید کرد که این اقدامات در راستای مسئولیت اجتماعی سازمان و ارتقای رفاه شهروندان انجام میشود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، علی الیاسی اظهار داشت: عملیات اجرایی پروژه اصلاح و بهسازی معابر در خیابان «شیخ حمید» و معابر فرعی اطراف آن به طول تقریبی ۳ کیلومتر در شهرستان آبادان از روز یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۴ آغاز شد و با حضور جمعی از مسئولان منطقه ادامه یافت.
وی افزود: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال و در مدت زمان سه ماه اجرا خواهد شد. هدف از اجرای آن علاوه بر بهبود ایمنی و منظر شهری، ایجاد مسیرهای استاندارد و دسترسی راحت و امن به مراکز تجاری، خدماتی و گردشگری است.
الیاسی تأکید کرد: بهسازی معابر نه تنها کیفیت زندگی شهروندان را ارتقا میدهد، بلکه زمینهساز توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه نیز خواهد بود و حضور سرمایهگذاران و گردشگران را تسهیل میکند.
وی در پایان افزود: سازمان منطقه آزاد اروند متعهد است که با اجرای پروژههای عمرانی و خدماتی ملموس، نشان دهد که توسعه شهری و رفاه مردم اولویت اصلی این سازمان است.