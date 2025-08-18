نام آبادان و خرمشهر با مقاومت و ایثار گره خورده است
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: وجود ۲ مرکز فرهنگی و موزه دفاع مقدس در شهرهای خرمشهر و آبادان یک ظرفیت بزرگ فرهنگی و ارزشی محسوب میشود به شرط آن که ما بتوانیم از این ظرفیتها به خوبی بهره ببریم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، سردار «عبدالرضا مرادحاجتی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان امروز در اهواز میزبان «مصطفی خانزادی» مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند بود.
خانزادی در این دیدار ضمن تقدیر از رویکرد مقتدرانه نیروهای مسلح در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اظهار داشت: توفیق خدمت به مردم قهرمان خرمشهر و آبادان سعادتی است که در این برهه نصیب ما شده است.
وی افزود: نام آبادان و خرمشهر با مقاومت و ایثار گره خورده است و مردم این منطقه را نمیتوان بدون واژه حماسه خطاب کرد چرا که تمام تار و پود خیابانهای این شهرها شاهد رشادتها و پاشیدن خون جوانانی است که سینه سپر کردند تا جلوی تجاوز دشمن را بگیرند.
خانزادی متذکر شد: حفظ ابنیه و آثار باقیمانده از دوران دفاع مثقدس اهمیت زیادی دارد و باید از اصول علمی و معماری برای نگهداشت این آثار ارزشمند بهره ببریم، چون این اسناد و آثار هستند که جنایت دشمنان را برای نسلهای بعد بازگو میکنند.
سردار مرادحاجتی نیز در این دیدار از آمادگی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان برای هرگونه همکاری با منطقه آزاد اروند خبر داد و افزود: نگاه مثبت و دلسوزانه دکتر خانزادی به حوزه دفاع مقدس ارزشمند است و امیدواریم که در این بستر مناسب بتوانیم در زمینههای مختلف همکاریهای خوبی داشته باشیم.
وی تصریح کرد: هم نگهداشت آثار دفاع مقدس در شهرهای آبادان و خرمشهر اهمیت دارد و هم توجه به معیشت، توسعه و اقتصاد مردم این منطقه که یک دوران سخت را پشت سر گذاشتند و هم اکنون لایق بهترین خدمات هستند.
در پایان این جلسه مقرر شد تفاهم نامه مشترکی بین اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت خوزستان، منطقه آزاد ارونذد و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری منعقد شود تا تحولات لازم برای احیا ۲ موزه دفاع مقدس و مقاومت این منطقه فراهم شود.