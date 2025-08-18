رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، اتاق ایران، به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی کشور، نقش مهمی در هماهنگی و نمایندگی فعالان اقتصادی و بخش خصوصی ایفا می‌کند و کمیسیون‌های تخصصی آن مانند کمیسیون گردشگری، بستر بررسی و پیگیری مسائل مهم اقتصادی و توسعه‌ای کشور را فراهم می‌آورند.

در این انتخابات که با مشارکت فعالان بخش خصوصی برگزار گردید، موسوی با کسب ۲۲ رأی از مجموع ۲۲ رأی مأخوذه و بدون هیچ رأی مخالف یا ممتنع، برای مدت دو سال ریاست کمیسیون گردشگری اتاق ایران را بر عهده می‌گیرد. همچنین در این نشست، شهاب علی عرب از قم و محمد مسعودی از انجمن ملی نمایشگاه‌های کشور به‌عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.

به باور ناظران اقتصادی، این انتخاب علاوه بر تثبیت نقش ملی اتاق بازرگانی خرمشهر، فرصتی تازه برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد اروند فراهم می‌کند. حضور رئیس اتاق خرمشهر در رأس کمیسیون گردشگری، امکان پیگیری جدی‌تر توسعه گردشگری و تعاملات بین‌المللی این منطقه راهبردی را فراهم می‌کند.

سازمان منطقه آزاد اروند این موفقیت ارزشمند را به اتاق بازرگانی خرمشهر و فعالان اقتصادی آبادان و خرمشهر تبریک می‌گوید و امیدوار است که این انتخاب، زمینه‌ساز توسعه گردشگری و گسترش همکاری‌های اقتصادی در اروند باشد.

