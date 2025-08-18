قدردانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از خدمات موکب حوزه علمیه سیدالشهدا خرمشهر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این بازدید، دکتر مصطفی خانزادی ضمن قدردانی از خدمات جهادی طلاب و خادمان زائران، اظهار داشت: زبان از قدردانی در مقابل خدمات شما قاصر است. افتخار ما در این منطقه، میزبانی از زائران آقا اباعبدالله الحسین(ع) است. شما با دست خالی و همت بلند گل کاشتید. ما آماده مشارکت در خدمت‌رسانی شما هستیم و در ادامه فعالیت‌ها نیز همراه شما خواهیم بود.

حجت‌الاسلام و المسلمین حجتی، تولیت حوزه علمیه سیدالشهدا، با اشاره به خدمات گسترده موکب، بیان کرد: موکب حوزه علمیه سیدالشهدا هر ساله میزبان هزاران زائر از سراسر کشور است. این موکب خدماتی مانند پارکینگ، اسکان، سه وعده غذای گرم، میان‌وعده و برنامه‌های فرهنگی متنوع ارائه می‌دهد. این خدمات موجب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعداد زائران هر سال می‌شود.

وی همچنین از برنامه‌های فرهنگی و آموزشی موکب یاد کرد و افزود: فضای ویژه کودکان شامل بازی‌ها و کلاس‌های آموزشی، نمایشگاه‌های فرهنگی و مذهبی، سالن مشاوره، برگزاری نماز جماعت، سخنرانی‌های مذهبی و قرائت ادعیه، بخش‌های مهمی از فعالیت‌های فرهنگی ما را تشکیل می‌دهند.

حجت‌الاسلام و المسلمین حجتی در ادامه از حضور مدیرعامل سازمان قدردانی کرد و گفت: از بازدید دکتر خانزادی و نگاه حمایتی ایشان به فعالیت‌های مردمی و جهادی حوزه صمیمانه تشکر می‌کنم. این حضور موجب دلگرمی خادمان زائران سیدالشهدا(ع) است.

حجت‌الاسلام و المسلمین نصر حمادی، مدیر حوزه علمیه سیدالشهدا، نیز در این بازدید اظهار داشت: امسال بیش از ۱۳۰۰ خودرو در محوطه حوزه و مدارس اطراف پذیرش شد. زائران در دو مرحله از خدمات موکب استفاده می‌کنند؛ در مسیر رفت به کربلا و در مسیر بازگشت برای استراحت و بازیابی قوا، که معمولاً یک تا دو روز توقف دارند.

وی افزود: حدود ۷۰ درصد زائران از استان‌های جنوبی کشور شامل فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر هستند که بسیاری از آنان از مناطق محروم می‌آیند. همچنین تعدادی از زائران از قم و اهواز نیز این موکب را برای اقامت و زیارت انتخاب می‌کنند.

