قدردانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از خدمات موکب حوزه علمیه سیدالشهدا خرمشهر
دکتر مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند، با حضور در موکب حوزه علمیه سیدالشهدا خرمشهر، از فعالیتهای خدمترسانی این مجموعه به زائران اربعین حسینی بازدید و بر آمادگی سازمان برای مشارکت در توسعه خدمات تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این بازدید، دکتر مصطفی خانزادی ضمن قدردانی از خدمات جهادی طلاب و خادمان زائران، اظهار داشت: زبان از قدردانی در مقابل خدمات شما قاصر است. افتخار ما در این منطقه، میزبانی از زائران آقا اباعبدالله الحسین(ع) است. شما با دست خالی و همت بلند گل کاشتید. ما آماده مشارکت در خدمترسانی شما هستیم و در ادامه فعالیتها نیز همراه شما خواهیم بود.
حجتالاسلام و المسلمین حجتی، تولیت حوزه علمیه سیدالشهدا، با اشاره به خدمات گسترده موکب، بیان کرد: موکب حوزه علمیه سیدالشهدا هر ساله میزبان هزاران زائر از سراسر کشور است. این موکب خدماتی مانند پارکینگ، اسکان، سه وعده غذای گرم، میانوعده و برنامههای فرهنگی متنوع ارائه میدهد. این خدمات موجب افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تعداد زائران هر سال میشود.
وی همچنین از برنامههای فرهنگی و آموزشی موکب یاد کرد و افزود: فضای ویژه کودکان شامل بازیها و کلاسهای آموزشی، نمایشگاههای فرهنگی و مذهبی، سالن مشاوره، برگزاری نماز جماعت، سخنرانیهای مذهبی و قرائت ادعیه، بخشهای مهمی از فعالیتهای فرهنگی ما را تشکیل میدهند.
حجتالاسلام و المسلمین حجتی در ادامه از حضور مدیرعامل سازمان قدردانی کرد و گفت: از بازدید دکتر خانزادی و نگاه حمایتی ایشان به فعالیتهای مردمی و جهادی حوزه صمیمانه تشکر میکنم. این حضور موجب دلگرمی خادمان زائران سیدالشهدا(ع) است.
حجتالاسلام و المسلمین نصر حمادی، مدیر حوزه علمیه سیدالشهدا، نیز در این بازدید اظهار داشت: امسال بیش از ۱۳۰۰ خودرو در محوطه حوزه و مدارس اطراف پذیرش شد. زائران در دو مرحله از خدمات موکب استفاده میکنند؛ در مسیر رفت به کربلا و در مسیر بازگشت برای استراحت و بازیابی قوا، که معمولاً یک تا دو روز توقف دارند.
وی افزود: حدود ۷۰ درصد زائران از استانهای جنوبی کشور شامل فارس، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و بوشهر هستند که بسیاری از آنان از مناطق محروم میآیند. همچنین تعدادی از زائران از قم و اهواز نیز این موکب را برای اقامت و زیارت انتخاب میکنند.