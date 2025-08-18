تکمیل زیرساخت ها و تامین انرژی دو اولویت اصلی سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هادی مقدم زاده در دیدار سرمایه گذاران ترکیه ای با وی با اشاره به زمینه های مختلف همکاری با سرمایه گذاران خارجی در منطقه آزاد ارس گفت: این منطقه در توسعه اقتصادی و صنعتی شمالغرب کشور و حتی فراتر از آن نقش کلیدی دارد.

مقدم زاده در این جلسه که با محوریت بررسی ظرفیت‌های بی‌نظیر منطقه آزاد ارس برگزار شد، با تشریح دقیق مزایا و پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری در این قطب اقتصادی افزود: منطقه آزاد ارس با موقعیت استراتژیک و زیرساخت‌هایی که درحال تکمیل شدن است و همچنین محیط کسب‌وکار تسهیل‌شده، آماده جذب سرمایه گذاران خارجی بوده و در این خصوص تامین انرژی های پاک از جمله انرژی خورشیدی جزو اولویت های اصلی سرمایه گذاری در این منطقه به شمار می رود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با بیان اینکه از سرمایه‌گذاران محترم کشور ترکیه دعوت به حضور در ارس و سرمایه گذاری در این منطقه می‌کنیم، ابراز داشت: تمام تلاش خود را برای تسهیل ورود و فعالیت‌های اقتصادی سرمایه گذاران به کار خواهیم بست. همچنین در روند صدور مجوزهای سرمایه گذاری و واگذاری زمین نهایت همکاری را خواهیم داشت.

سرمایه‌گذاران ترکیه ای نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از از پتانسیل ها و ظرفیت‌های ارس، آمادگی خود را برای همکاری‌های گسترده و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله صنایع فلزی و گلخانه و صنایع تبدیلی در منطقه آزاد ارس اعلام کردند.

همچنین در این دیدار به پروژه‌های احداث نیروگاه های خورشیدی در منطقه آزاد ارس اشاره شد که این نیروگاه‌ها با ظرفیت قابل توجه، قادر هستند تمام نیاز برق منطقه آزاد ارس را به صورت پایدار تامین کنند و از این حیث، ارس را به الگویی در خودکفایی انرژی در کشور تبدیل سازند.

