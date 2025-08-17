خبرگزاری کار ایران
برگزاری مسابقات کشتی فرنگی چندجانبه در آبادان

برگزاری مسابقات کشتی فرنگی چندجانبه در آبادان
مسابقات کشوری کشتی به منظور کشف استعداد‌های جدید به میزبانی آبادان برگزار شد.

به گزارش  ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مسابقات کشتی فرنگی چندجانبه یادواره زنده‌یاد جهانگیر زاده هندیجانی با حضور تیم‌هایی از منطقه آزاد اروند، استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در سالن ورزشی زنده‌یاد فاروق فتاحی آبادان برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف تقویت تعاملات ورزشی میان استان‌ها و شناسایی استعداد‌های برتر با رقابت بیش از ده‌ها کشتی گیر در آبادان به کار خود پایان داد.

 

