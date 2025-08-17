برگزاری مسابقات کشتی فرنگی چندجانبه در آبادان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ مسابقات کشتی فرنگی چندجانبه یادواره زنده‌یاد جهانگیر زاده هندیجانی با حضور تیم‌هایی از منطقه آزاد اروند، استان‌های خوزستان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در رده‌های سنی خردسالان، نونهالان و نوجوانان در سالن ورزشی زنده‌یاد فاروق فتاحی آبادان برگزار شد.

این رقابت‌ها با هدف تقویت تعاملات ورزشی میان استان‌ها و شناسایی استعداد‌های برتر با رقابت بیش از ده‌ها کشتی گیر در آبادان به کار خود پایان داد.

