ورود خودرو به کیش فقط با گواهی تأیید نوع مجاز است / فهرست خودروهای دارای گواهی تأیید نوع
مدیر استاندارد، سلامت، غذا و داروی این سازمان، با اشاره به روند واردات خودرو به جزیره و پرسشهای ایجادشده از سوی کیشوندان و واردکنندگان، بر ضرورت رعایت دقیق ضوابط قانونی و استانداردهای ایمنی و زیستمحیطی تأکید کرد.
وی با تشریح مفهوم گواهی تأیید نوع، توضیح داد: تأیید نوع خودرو فرآیندی فنی و قانونی است که طی آن اطمینان حاصل میشود یک خودرو، سیستم یا قطعه فنی، با استانداردهای ملی و بینالمللی سازگاری دارد. این فرآیند تضمین میکند خودروهایی که وارد بازار میشوند، از نظر ایمنی، عملکرد و سازگاری با محیط زیست مورد تأیید قرار گرفتهاند.
دست پاک افزود: خودروسازان و واردکنندگان موظفاند پیش از ورود خودرو به کشور، نسبت به ثبت درخواست تأیید نوع از طریق سامانه خدمات دولت به آدرس https://my.gov.ir و ورود به بخش «سامانه صدور مجوزهای صادراتی و وارداتی» اقدام کنند.
مدیر استاندارد کیش تأکید کرد: گواهی تأیید نوع دارای تاریخ اعتبار مشخصی است و واردکنندگان باید پیش از ثبت سفارش، به مدت اعتبار آن توجه ویژه داشته باشند. فهرست بهروز خودروهای دارای تأیید نوع در بانک اطلاعاتی سازمان ملی استاندارد ایران در بخش «کالاهای مشمول نظارت» از طریق آدرس اصلی سایت به نشانی https://www.inso.gov.ir قابل مشاهده است. همچنین، فهرست تکمیلی خودروهایی که تأیید نوع آنها توسط مدیریت استاندارد کیش تهیه و نهایی شده، در سایت رسمی سازمان منطقه آزاد کیش به نشانی https://www.kish.ir در اختیار عموم قرار دارد.
وی در ادامه با اشاره به واردات خودرو با پلاک گذر موقت خاطرنشان کرد: در این موارد تنها بازرسی فیزیکی انجام میشود و دریافت گواهی تأیید نوع الزامی نیست. البته این تأییدیهها به هیچوجه قابل تعمیم به خودروهایی با پلاک دائم نیستند.
دستپاک در پایان با تأکید بر ضرورت مشورت واردکنندگان با کارشناسان استاندارد گفت: برای پیشگیری از هزینههای اضافی و اتلاف وقت، توصیه میشود قبل از هرگونه ثبت سفارش، اطلاعات دقیق از مدیریت استاندارد، سلامت، غذا و داروی کیش دریافت شود و از واردات خودرو خارج از چارچوب آییننامههای ابلاغی، خودداری شود.
برای مشاهده جدول خودروهای دارای گواهی تأیید نوع کلیک نمایید