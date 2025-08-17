بازگشت ۴۵ هزار زائر هرمزگانی از سفر اربعین

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دهقانی افزود: امسال ۵۲ هزار تَن از هرمزگان برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام نویسی کردند.

وی گفت: تا روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه تمام زائرانی هرمزگانی به استان باز می‌گردند.

مدیر کل حج و زیارت هرمزگان افزود: ۹۰ درصد زائران هرمزگانی مرز شلمچه را برای مراسم پیاده روی اربعین انتخاب کردند.

انتهای پیام/