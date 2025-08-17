خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت ۴۵ هزار زائر هرمزگانی از سفر اربعین

بازگشت ۴۵ هزار زائر هرمزگانی از سفر اربعین
کد خبر : 1674527
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل حج و زیارت هرمزگان گفت: ۴۵ هزار تَن از زائران مراسم پیاده روی اربعین به استان بازگشتند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دهقانی افزود: امسال ۵۲ هزار تَن از هرمزگان برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین در سامانه سماح نام نویسی کردند.

وی گفت: تا روز یکشنبه ۲۶ مرداد ماه تمام زائرانی هرمزگانی به استان باز می‌گردند.

مدیر کل حج و زیارت هرمزگان افزود: ۹۰ درصد زائران هرمزگانی مرز شلمچه را برای مراسم پیاده روی اربعین انتخاب کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
لوازم کودک ارابه
ایران کیش
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور