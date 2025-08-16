خبرگزاری کار ایران
تأکید گروسی بر نقش رسانه و اقتصاد در توسعه ماکو / کریدور شرق–غرب؛ فرصت طلایی ایران

تأکید گروسی بر نقش رسانه و اقتصاد در توسعه ماکو / کریدور شرق–غرب؛ فرصت طلایی ایران
به مناسبت روز خبرنگار، نشست خبری حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ماکو، با اصحاب رسانه و خبرنگاران شهرستان‌های شوط و پلدشت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، حسین گروسی در این نشست، ضمن گرامیداشت روز خبرنگار، رسانه و اقتصاد را دو رکن تأثیرگذار در پیشرفت جوامع دانست و گفت: قدرت رسانه می‌تواند موجب همبستگی و استحکام اجتماعی شود و تجربه کشورهای مختلف نشان داده است که پیوندهای اقتصادی قوی، موفقیت سیاسی را نیز به دنبال دارد.

وی با اشاره به اهمیت کریدورهای بین‌المللی افزود: دشمن به اهمیت این مسیرها پی برده و وارد جنگ کریدورها شده است. امروز آمریکا به دنبال فعال‌سازی کریدور زنگزور است، در حالی که کریدور شرق به غرب ایران بهترین، سودآورترین و تنها مسیر تمام‌ریلی بدون توقف در منطقه است. ماکو می‌تواند در این مسیر به یکی از مناطق آزاد مطرح کشور تبدیل شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو با تشریح دستاوردهای اخیر گفت: طرح جامع منطقه آزاد ماکو حاصل سال‌ها تلاش است و پایه و اساس توسعه منطقه خواهد بود. براساس این طرح، برنامه‌های تفصیلی نیز تدوین و تصویب می‌شود تا مزایای منطقه آزاد مطابق با استانداردهای جهانی شکل گیرد.

وی از امضای تفاهم‌نامه بین سازمان‌های مناطق آزاد ارس و ماکو برای تسهیل تردد خودروها خبر داد و اظهار داشت: سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به واردات خودروهای نو و عبور موقت اقدام کنند. از ابتدای تأسیس منطقه آزاد ماکو تاکنون، بیش از ۶۰۰ دستگاه خودرو وارد منطقه نشده و لازم است از این ظرفیت برای رونق اقتصادی استفاده شود.

گروسی با تأکید بر لزوم توسعه شمال‌غرب کشور، رونق گردشگری و سرمایه‌گذاری را از اولویت‌های اصلی منطقه دانست و گفت: گردشگری خرید و تأمین کالای مصرفی منطقه باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضرورت دارد اهمیت کریدور شرق به غرب برای فعالان اقتصادی و افکار عمومی تبیین شود.

