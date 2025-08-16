خبرگزاری کار ایران
رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول:

کادر پرستاری دزفول به مرز شلمچه اعزام شدند

رئیس اداره پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول خبر داد: گروهی از پرستاران دانشگاه علوم پزشکی دزفول برای خدمت به زوار حسینی در مرکز درمانی سپهبد شهید سلیمانی مرز شلمچه اعزام شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مریم نعمانی اظهار داشت: هدف از اعزام تیم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی دزفول به بیمارستان صحرایی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در مرز شلمچه برای ارائه خدمات پرستاری و کمک به تیم‌های درمانی مستقر در این منطقه می باشد.

رئیس اداره پرستاری دانشگاه گفت: این تیم اعزامی شامل پرستاران بالینی و ستادی و نیز کارشناسان هوشبری می باشند که در کنار تیم‌های درمانی، خدمات پرستاری و مراقبتی اعم از تریاژ، مراقبت از بیماران ویژه و مادران باردار و غیره را به زائران ارائه نموده اند.

نعمانی افزود: فعالیت این تیم اعزامی در سه گروه از هفتم مردادماه آغاز شده است و هر گروه به مدت یک هفته در این بیمارستان مستقر بوده اند.

وی افزود: این مأموریت با هدف پشتیبانی از فعالیت‌های درمانی و امدادی در مناطق مرزی و ارتقای آمادگی تیم‌های پرستاری در شرایط ویژه انجام شده است.

رئیس اداره پرستاری با اشاره به اهمیت این مأموریت گفت: حضور تیم‌های پرستاری در مرز شلمچه نه تنها به پوشش کامل نیازهای درمانی زائران حسینی کمک کرد بلکه نقش مهمی در حمایت از سلامت جسمی و روانی زائران و ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی درمانی در این ایام داشته است.

 

