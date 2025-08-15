به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سردار احمدرضا رادان در جریان بازدید میدانی از روند بازگشت و خدمت‌رسانی به زائران در مرز بین‌المللی شلمچه، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر اظهار داشت: «تاکنون بیش از سه‌میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از هموطنانمان از مرزهای غربی کشور برای حضور در راهپیمایی عظیم اربعین خارج شده‌اند که از این تعداد، بیش از دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر ـ معادل ۷۵ درصد ـ به میهن بازگشته‌اند. این آمار نشان‌دهنده مدیریت مطلوب زمان‌بندی سفر از سوی مردم است.»

وی افزود: «شمار اتباع خارجی شرکت‌کننده در این اجتماع بزرگ نیز از ۲۱۱ هزار نفر فراتر رفته است. در مرز شلمچه، از مجموع ۸۴۰ هزار زائر اعزامی به عتبات، بیش از ۶۶۰ هزار نفر بازگشته‌اند که بیانگر بازگشت ۸۰ درصد زائران این گذرگاه است.»

فرمانده کل فراجا با تأکید بر آمادگی کامل برای بازگشت زائران خاطرنشان کرد: «تمامی زیرساخت‌ها و تمهیدات برای ورود روان زائران مهیا است و میانگین زمان توقف در مرزها به چهار ثانیه کاهش یافته است.»

سردار رادان با اشاره به آمار روز جاری گفت: «امروز بیش از ۵۱ هزار نفر از کشور خارج و ۲۴۰ هزار نفر وارد شده‌اند.»