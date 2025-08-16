سفر بازگشت را با آرامش و استراحت کافی انجام دهید

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی با اشاره به حجم بالای تردد در روزهای پایانی مراسم اربعین گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بسیاری از حوادث جاده‌ای در این ایام به دلیل کاهش تمرکز رانندگان رخ می‌دهد؛ با کمی برنامه‌ریزی و توقف‌های کوتاه در مسیر، می‌توان سفر را ایمن‌تر و آرام‌تر کرد.

او افزود: سازمان منطقه آزاد اروند ایستگاه‌های استراحت و مواکب مجهزی را در مسیرهای بازگشت فراهم کرده است تا زائران در محیطی امن و مناسب توقف کرده و با انرژی کافی ادامه مسیر دهند.

خانزادی همچنین خاطرنشان کرد که عجله و شتابزدگی در بازگشت، معمولاً زمان سفر را کاهش نمی‌دهد و سفر آرام و با حوصله، تجربه معنوی اربعین را کامل‌تر می‌کند.

او در پایان با آرزوی بازگشت سالم و آرام همه زائران گفت: سفر معنوی اربعین زمانی کامل می‌شود که زائر با سلامت و آرامش به خانه بازگردد و ما به‌عنوان خادم زائران، وقتی خیالمان راحت می‌شود که همه هموطنان عزیز سالم به خانه بازگشته باشند.

