درخواست مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از زائران:
سفر بازگشت را با آرامش و استراحت کافی انجام دهید
با آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از زائران خواست در مسیر بازگشت، فرصت کافی برای استراحت داشته باشند تا خستگی، تجربه معنوی سفر را تحت تأثیر قرار ندهد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی با اشاره به حجم بالای تردد در روزهای پایانی مراسم اربعین گفت: تجربه سالهای گذشته نشان میدهد بسیاری از حوادث جادهای در این ایام به دلیل کاهش تمرکز رانندگان رخ میدهد؛ با کمی برنامهریزی و توقفهای کوتاه در مسیر، میتوان سفر را ایمنتر و آرامتر کرد.
او افزود: سازمان منطقه آزاد اروند ایستگاههای استراحت و مواکب مجهزی را در مسیرهای بازگشت فراهم کرده است تا زائران در محیطی امن و مناسب توقف کرده و با انرژی کافی ادامه مسیر دهند.
خانزادی همچنین خاطرنشان کرد که عجله و شتابزدگی در بازگشت، معمولاً زمان سفر را کاهش نمیدهد و سفر آرام و با حوصله، تجربه معنوی اربعین را کاملتر میکند.
او در پایان با آرزوی بازگشت سالم و آرام همه زائران گفت: سفر معنوی اربعین زمانی کامل میشود که زائر با سلامت و آرامش به خانه بازگردد و ما بهعنوان خادم زائران، وقتی خیالمان راحت میشود که همه هموطنان عزیز سالم به خانه بازگشته باشند.