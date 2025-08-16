به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، دکتر خانزادی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش از اولویت‌های اصلی سازمان منطقه آزاد اروند است، گفت: توسعه اقتصادی و فرهنگی لازم و ملزوم یکدیگرند. مأموریت ویژه سازمان، خلق ثروت است و تا زمانی که آموزش در جامعه رسوب نکند، این هدف به‌طور کامل محقق نمی‌شود.

با شناخت میدانی از ظرفیت‌ها و چالش‌های اروند، مهم‌ترین اقدام فرهنگی در آبادان و خرمشهر را اشتغال‌زایی می‌دانم. جبران عقب‌ماندگی‌ها بدون به میدان آوردن نخبگان، خیرین و بخش خصوصی ممکن نیست. آماده همکاری هستیم، اما باید جامع دید و از نگاه‌های مقطعی و جزیره‌ای پرهیز کرد.

وی همچنین هشدار داد که راهکارهای کوتاه‌مدت و تزریقی، درمان مشکلات ریشه‌دار منطقه نیست و باید با بهره‌گیری از تجربه‌های گذشته، از تکرار چرخه فرسایشی آزمون و خطا جلوگیری کرد.

در ادامه، دکتر علی‌فر با بیان اینکه کار فرهنگی در مدارس و خانواده‌ها در دستور کار ماست، افزود: دانش‌آموزان دختر در برنامه‌های ما جایگاه ویژه‌ای دارند.

آبادان و خرمشهر ظرفیت‌های بالایی دارند اما همچنان با محدودیت‌ها و محرومیت‌های قابل‌توجهی مواجه‌اند. نهادینه‌سازی فرهنگ کارآفرینی و توسعه مراکز فنی‌وحرفه‌ای در مدارس از برنامه‌های محوری ما برای توانمندسازی نسل جوان است. همچنین فراهم آوردن بستر همکاری‌های مشترک با سازمان منطقه آزاد اروند و استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی این سازمان، می‌تواند در گره‌گشایی از مشکلات آموزشی و فرهنگی منطقه نقش‌آفرین باشد.

دکتر رمضانی نیز مأموریت وزارت آموزش و پرورش را کنترل آسیب‌های اجتماعی از مسیر توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی دانست و بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها در این مسیر تأکید کرد.

در پایان، مدیران آموزش و پرورش آبادان و خرمشهر دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و مقرر شد کارگروهی مشترک با محوریت سازمان منطقه آزاد اروند برای تدوین برنامه عملیاتی و پیگیری مصوبات این نشست تشکیل شود.

