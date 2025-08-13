صادقیان:
آمادهسازی ۲۷۶ هکتار از زون A، گامی مهم در توسعه زیرساختهای ماکو
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو، از تداوم روند اجرای عملیات آمادهسازی محدوده زون A با مساحت ۲۷۶ هکتار در قالب فاز دوم پروژههای عمرانی این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ آرش صادقیان در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به جزئیات فنی پروژه گفت: «این پروژه شامل احداث و آسفالتریزی ۱۳ معبر با استانداردهای فنی بالا است. لایههای روسازی این معابر شامل ۱۵ سانتیمتر زیر اساس، ۱۸ سانتیمتر بتن غلتکی و ۴ سانتیمتر آسفالت توپکا خواهد بود. عرض نهایی آسفالت در معابر۲۴ متری ۱۵ متر ، در معابر ۴۵ متری دو باند ۱۴ متری و در معابر۶۰ متری دو باند ۱۸ متر پیشبینی شده است.»
صادقیان طول خیابانهای پروژه را ۵۶۹۲ متر در معابر ۲۴ متری، ۱۹۰۰ در معابر ۴۵ متری و ۱۱۵۰ متر در معابر ۶۰ متری و ۲۰۷ متر میدان SQ1 اعلام کرد.
وی اهداف اجرای این پروژه را شامل ایجاد بستر مناسب برای احداث شهرک لجستیک پسکرانه مرزی، فراهمسازی زمین برای انبارها و مراکز ترانزیت، تسریع در توسعه عمرانی و شهری، ارتقاء ظرفیتهای اقتصادی و بازرگانی، بهبود شبکه حملونقل کالا و تقویت جایگاه منطقه آزاد ماکو بهعنوان هاب لجستیکی شمالغرب کشور عنوان کرد.
معاون عمرانی و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: اجرای این پروژه نقطه عطفی در ارتقاء زیرساختهای منطقه خواهد بود و نقش مهمی در رونق اقتصادی و تسهیل تجارت ایفاء میکند.