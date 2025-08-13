به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد، در این نشست که با حضور جمعی از معاونان و دبیران موسسات تابعه سازمان سینمایی برگزار شد، رائدفریدزاده با توضیح اینکه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های فرهنگی و هنری و به خصوص سینما در مناطق آزاد، سرمایه گذاری‌ای جدی و ماندگار است، تصریح کرد: بدون پیوست درست رسانه‌ای و فرهنگی تمام تلاش‌ها برای جذب سرمایه گذار و گردشگر کم اثر خواهد بود. یک پلان از یک فیلمی که در این مناطق ساخته شود، بسیارتاثیرگذار خواهد بود.

وقتی فیلمسازان خارجی در این مناطق فعالیت می‌کنند، حضور آنها نوعی تبلیغ برای حضور فیلمسازان دیگر خواهد بود تا در این مناطق حضور داشته باشند بر این اساس سرمایه‌گذاری که در این بخش انجام می‌شود و ارزی که توسط آنها به این مناطق آورده می‌شود، ممکن است چند برابر گردشگران عادی باشد و این امری مستمر است چرا که گروه آنها باید چند ماه در آنجا مستقر باشند.

وی تقویت و احیای زیرساخت‌های فرهنگی این مناطق را از جمله راهکارهای مهم در پیشبرد اهداف حاکمیتی عنوان کرد و گفت: ظرفیت‌های بسیار زیادی در مناطق آزاد وجود دارد. به طور مثال گروهی ۱۵۰ نفره از روسیه در قشم و چابهار و تهران بخش اعظمی از یک سریال را ساختند که این نوع همکاری‌ها مزیت‌های فراوانی برای کشور ما دارد. به جز مسئله ارز آوری و رونق بخشی به اهالی بومی مناطق، ارتقاء سطح فنی و کیفی سینمایی از دیگر مزایای این نوع همکاری است.

عوامل این آثار در رتبه و جایگاه خوبی به لحاظ فنی قرار دارند و زمانی که در کنار تکنسین‌ها و عوامل فنی ما قرار می‌گیرند، باعث انتقال تجربه و ارتقای بچه‌های فنی ما می‌شوند و از آن طرف آنها هم با مجموعه‌ای از عوامل متخصص وتوانمندی‌های ما آشنا می‌شوند.

کاهش هزینه‌های تولید در مناطق آزاد

وی با توضیح اینکه زمینه چنین همکاری‌هایی باید افزایش پیدا کند، افزود: این نشان می‌دهد که ما درحوزه تولید مشترک هنوز آنطور که باید و شاید نتوانسته‌ایم ظرفیت گسترده خود را بویژه در حوزه مناطق آزاد به درستی عرضه کنیم. در این مناطق از لحاظ لوکیشن و فضا موقعیت‌های یگانه و کاملا منحصربه‌فرد داریم که هنوز جای کار بسیار در حوزه تصویر دارد. به طور مثال لوکیشن‌های قشم و چابهار در خلیج فارس بی‌نظیر است و نیازی به دکور سازی ندارد و به همین دلیل باعث کاهش شدید هزینه‌های تولید در نزد فیلمسازان خارجی می‌شود.

فریدزاده با اشاره به کارهای موفقی که در گذشته انجام شده گفت: سینما و مناطق آزاد در چند سال پیش طرح‌های موفقی را درحوزه تولید انجام داده‌اند. ساخت فیلم قصه‌های کیش و حضور تعدادی از فیلمسازان به نام و سرشناس کشور از جمله تجربه‌های موفق، نوآورانه و خلاقانه در زمان خود بوده است که می‌تواند در این دوره نیز مجددا تکرار شود.

برگزاری رویدادهای سینمایی وی با توضیح اینکه رویدادهای سینمایی مختلفی را می توان برای مناطق آزاد کشور طراحی و اجرا کرد، گفت: با همکاری سازمان سینمایی می‌توان برخی رویدادها همانند جشنواره کیش که چندین سال برگزار نشد را با مجددا برگزار کرد.

حتی می‌توانیم بخش‌هایی از جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را در کیش برگزار کنیم. همچنین کمپ‌های استعدادیابی سینمایی نیز می‌تواند در آنجا شکل گیرد. یا با کمک انجمن سینمای جوانان ایران ورک شاپ‌ها و نشست‌هایی را طراحی کرد تا فیلمسازان جوان در حوزه بین‌الملل در آن حضور داشته و در نهایت ایده‌هایشان منجر به تولید فیلم شود. لزوم امضای یک تفاهم‌نامه راهبردی مهدی مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه مناطق آزاد در حوزه فرهنگ، بر لزوم امضای یک تفاهم نامه راهبردی اشاره‌کرد و گفت: اولین چیزی که به نظرم می‌رسد این است که باید تفاهم‌نامه‌ای جامع آماده شود. چیزی که اتفاق می‌افتد این است که مشاهده این تفاهم‌نامه در سایت مدیران عامل به منزله لازم الاجرا بودن آن است .

وی با توضیح اینکه باید بستر را برای انجام کارهای اصولی آماده کرد گفت: لازم است کاری کنیم که دیگر نگویند صرفا در زمان فلانی چنین فعالیت‌هایی انجام شده است. ما باید کاری کنیم که بعد از ما نیز این مسیر عوض نشود. لذا حتما باید این زیر ساخت‌ها در یک تفاهم‌نامه آماده شده و به سمت اجرایی شدن پیش رود. یقین بدانید تا روزی که من هستم برای امور فرهنگی پافشاری خواهم کرد.

ایجاد دبیرخانه برای تحقق اهداف فرهنگی وهنری

وی با تاکید برلزوم ایجاد دبیرخانه برای تحقق اهداف فرهنگی و هنری و به خصوص سینمایی گفت: وقتی دبیرخانه مناطق آزاد یک کار را به صورت ملی می‌بیند، معاونانش را در مناطق مختلف مکلف می‌کند و می گوید از نظر من در صد نمره ارزیابی تو، بیست نمره کار فاخر سینمایی است. بنابراین از این به بعد او به دنبال این است که از مدیر عاملش پول بگیرد. اگر ما برنامه جامعی تدوین کنیم آن معاون فرهنگی، اجتماعی وگردشگری برای اینکه سرسال نمره اش را بگیرد، برای گرفتن آن تلاش خواهد کرد. ما اگر این مسیر را برویم می توانیم بودجه بگیریم.

انجمن گردشگری سینمایی

وی با اشاره به این نکته که مناطق آزاد سلول‌های اقتصادی کشور هستند، تصریح کرد: یکی از شاخه‌های پررونق در مناطق آزاد، گردشگری است. از سینما نیز می‌توان سود بسیاری برد. ما باید با کمک دوستان سازمان سینمایی انجمن گردشگری سینمایی را راه‌اندازی کنیم. اگر این انجمن راه‌اندازی شود نمی تواند تغییری در آن بوجود آورد.

توسعه زیرساخت‌ها

حبیب ایل بیگی مدیر عامل موسسه سینماشهر نیز با ارائه گزارشی از وضعیت سینماهای مختلف مناطق آزاد کشور گفت: وقتی ساختمان متروپل در شهر آبادان فرو ریخت، سینما آزادی نیز در مجاورت این ساختمان، آسیب دید، این سینما متعلق به حوزه هنری است و از جمله سینماهای قدیمی محسوب می‌شود. در سفری که برای بازدید از این سینما صورت گرفت، دوستان مناطق آزاد گفتند ساخت این سینما مسئله ما نیز هست. به نظر من ساخت این سینما می‌تواند مرهمی بر دردهای متروپل باشد.

بهروز شعیبی مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران نیز با توضیح اینکه مناطق آزاد کشور دروازه‌هایی هستند که می‌توانند باعث تعاملات مفید فرهنگی شوند، گفت: ما در کشور سه جشنواره منطقه‌ای برگزار می‌کنیم. در جلسه‌ای که با مسئولان آزاد اروند داشتیم قرار براین شد در جشنواره منطقه‌ای بعدی، با منطقه آزاد همکاری داشته باشیم. ورود منطقه آزاد اروند به برگزاری جشنواره باعث می‌شود ما به سطح بالاتری فکر کنیم یعنی بتوانیم از کشورهای حوزه خلیج فارس هم دعوت کنیم تا در جشنواره حضور داشته باشند.

روح‌الله حسینی معاون ارزشیابی و نظارت و دبیرجشنواره بین‌المللی فیلم فجر نیز در این نشست افزود: ما آماده‌ایم مهمترین رویداد بین‌المللی سینمای ایران، یعنی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر را با حضور دویست مهمان خارجی که تعدادی از آنها از چهره‌های مهم و تاثیرگذار سینمای جهان هستند، در جایی همانند جزیره کیش برگزار کنیم.

محمد حمیدی‌مقدم مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز گفت: در سازمان سینمایی و زیر مجموعه‌های آن می‌تواند همکاری‌های بسیاری با مناطق آزاد وجود داشته باشد. این همکاری‌ها می‌تواند در حوزه فیلم کوتاه، فیلم مستند، فیلم بلند، بازارها و ورک‌شاپ‌ها تعریف شوند. تولید اثر با استفاده از پتانسیل‌های موجود نیز می‌تواند به پروژه‌های مشترک تبدیل شود.

گفتنی است؛ در این مراسم مهدی شفیعی معاون توسعه مدیریت و منابع، حنانه سادات صفوی مدیر فرهنگی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، فاطمه محمدی سیجانی مدیر عامل موزه سینمای ایران، علیرضا اسماعیلی سرپرست توسعه فناوری و مطالعات سینمایی، محمد طیب مدیرکل امور جشنواره‌ها و همکاری‌های بین‌الملل، حجت طباطبایی مدیرکل حوزه ریاست و محمدرضا فرجی مدیر کل دفتر حقوقی، عملکرد، امور استانها و مجلس حضور داشتند

