لزوم تقویت و احیای زیرساختهای فرهنگی مناطق آزاد
با حضور رائد فریدزاده، رئیس سازمان سینمایی و مهدی مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، راههای توسعه و گسترش همکاریهای فیمابین بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد، در این نشست که با حضور جمعی از معاونان و دبیران موسسات تابعه سازمان سینمایی برگزار شد، رائدفریدزاده با توضیح اینکه سرمایهگذاری در حوزههای فرهنگی و هنری و به خصوص سینما در مناطق آزاد، سرمایه گذاریای جدی و ماندگار است، تصریح کرد: بدون پیوست درست رسانهای و فرهنگی تمام تلاشها برای جذب سرمایه گذار و گردشگر کم اثر خواهد بود. یک پلان از یک فیلمی که در این مناطق ساخته شود، بسیارتاثیرگذار خواهد بود.
وقتی فیلمسازان خارجی در این مناطق فعالیت میکنند، حضور آنها نوعی تبلیغ برای حضور فیلمسازان دیگر خواهد بود تا در این مناطق حضور داشته باشند بر این اساس سرمایهگذاری که در این بخش انجام میشود و ارزی که توسط آنها به این مناطق آورده میشود، ممکن است چند برابر گردشگران عادی باشد و این امری مستمر است چرا که گروه آنها باید چند ماه در آنجا مستقر باشند.
وی تقویت و احیای زیرساختهای فرهنگی این مناطق را از جمله راهکارهای مهم در پیشبرد اهداف حاکمیتی عنوان کرد و گفت: ظرفیتهای بسیار زیادی در مناطق آزاد وجود دارد. به طور مثال گروهی ۱۵۰ نفره از روسیه در قشم و چابهار و تهران بخش اعظمی از یک سریال را ساختند که این نوع همکاریها مزیتهای فراوانی برای کشور ما دارد. به جز مسئله ارز آوری و رونق بخشی به اهالی بومی مناطق، ارتقاء سطح فنی و کیفی سینمایی از دیگر مزایای این نوع همکاری است.
عوامل این آثار در رتبه و جایگاه خوبی به لحاظ فنی قرار دارند و زمانی که در کنار تکنسینها و عوامل فنی ما قرار میگیرند، باعث انتقال تجربه و ارتقای بچههای فنی ما میشوند و از آن طرف آنها هم با مجموعهای از عوامل متخصص وتوانمندیهای ما آشنا میشوند.
کاهش هزینههای تولید در مناطق آزاد
وی با توضیح اینکه زمینه چنین همکاریهایی باید افزایش پیدا کند، افزود: این نشان میدهد که ما درحوزه تولید مشترک هنوز آنطور که باید و شاید نتوانستهایم ظرفیت گسترده خود را بویژه در حوزه مناطق آزاد به درستی عرضه کنیم. در این مناطق از لحاظ لوکیشن و فضا موقعیتهای یگانه و کاملا منحصربهفرد داریم که هنوز جای کار بسیار در حوزه تصویر دارد. به طور مثال لوکیشنهای قشم و چابهار در خلیج فارس بینظیر است و نیازی به دکور سازی ندارد و به همین دلیل باعث کاهش شدید هزینههای تولید در نزد فیلمسازان خارجی میشود.
فریدزاده با اشاره به کارهای موفقی که در گذشته انجام شده گفت: سینما و مناطق آزاد در چند سال پیش طرحهای موفقی را درحوزه تولید انجام دادهاند. ساخت فیلم قصههای کیش و حضور تعدادی از فیلمسازان به نام و سرشناس کشور از جمله تجربههای موفق، نوآورانه و خلاقانه در زمان خود بوده است که میتواند در این دوره نیز مجددا تکرار شود.
برگزاری رویدادهای سینمایی وی با توضیح اینکه رویدادهای سینمایی مختلفی را می توان برای مناطق آزاد کشور طراحی و اجرا کرد، گفت: با همکاری سازمان سینمایی میتوان برخی رویدادها همانند جشنواره کیش که چندین سال برگزار نشد را با مجددا برگزار کرد.
حتی میتوانیم بخشهایی از جشنواره بینالمللی فیلم فجر را در کیش برگزار کنیم. همچنین کمپهای استعدادیابی سینمایی نیز میتواند در آنجا شکل گیرد. یا با کمک انجمن سینمای جوانان ایران ورک شاپها و نشستهایی را طراحی کرد تا فیلمسازان جوان در حوزه بینالملل در آن حضور داشته و در نهایت ایدههایشان منجر به تولید فیلم شود. لزوم امضای یک تفاهمنامه راهبردی مهدی مزینانی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد نیز در این نشست با اشاره به اهمیت جایگاه مناطق آزاد در حوزه فرهنگ، بر لزوم امضای یک تفاهم نامه راهبردی اشارهکرد و گفت: اولین چیزی که به نظرم میرسد این است که باید تفاهمنامهای جامع آماده شود. چیزی که اتفاق میافتد این است که مشاهده این تفاهمنامه در سایت مدیران عامل به منزله لازم الاجرا بودن آن است .
وی با توضیح اینکه باید بستر را برای انجام کارهای اصولی آماده کرد گفت: لازم است کاری کنیم که دیگر نگویند صرفا در زمان فلانی چنین فعالیتهایی انجام شده است. ما باید کاری کنیم که بعد از ما نیز این مسیر عوض نشود. لذا حتما باید این زیر ساختها در یک تفاهمنامه آماده شده و به سمت اجرایی شدن پیش رود. یقین بدانید تا روزی که من هستم برای امور فرهنگی پافشاری خواهم کرد.
ایجاد دبیرخانه برای تحقق اهداف فرهنگی وهنری